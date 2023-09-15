В Томской области задержали 45-летнего мужчину за поджог дома

Фото: УМВД по Томской области

В Шегарском районе Томской области задержали 45-летнего подозреваемого в поджоге дома. После поджога мужчина скрылся с места. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение от жительницы села Баткат о том, что знакомый поджог дом и скрылся с места. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель.

По предварительным данным, в ходе конфликта с мужем женщиным, мужчина взял в руки канистру с бензином, зашел на веранду её дома, облил пол и поджог. После распространения огня подозреваемый скрылся с места преступления и выбросил по пути канистру. Огонь потушили собственники дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчину заключили под стражу.