Из Томска в Омск запустили прямой рейс с 5 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 5 сентября, авиакомпания «ЮВТ Аэро» начала выполнять прямые рейсы из Омска в Томск. Об этом сообщается в телеграм-канале омского аэропорта.

«Сегодня из Омска вылетел первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Томск. По традиции по случаю открытия нового направления мы поздравили первого зарегистрировавшегося пассажира на рейс Омск – Томск. Им стал томич Александр Аминов», — говорится в сообщении.

Прямые рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ200 дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Время полета составляет 1 час 20 минут. Купить билет в одну сторону можно от 3697 рублей.

Обратный рейс из Томска в Омск, согласно онлайн-табло томского аэропорта, вылетел в 12:53.

Напомним, ранее прямые авиарейсы между Томском и Омском планировали запустить с июня 2023 года. Рейс был внесен в сезонное расписание аэропорта Омска.