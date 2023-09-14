Годовалый ребенок получил ожоги при пожаре в жилом доме на Интернационалистов в Томске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске 13 сентября в пятиэтажном жилом доме на улице Интернационалистов загорелась квартира на втором этаже. При пожаре пострадал годовалый ребенок, он получил ожог левой голени и бедра. В соседней квартире задохнулась собака, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в квартире в третьем подъезде на втором этаже в 14:31. До прибытия автоцистерны самостоятельно эвакуировались 10 человек. При пожаре пострадал годовалый ребенок.

«Травмирован мальчик 2022 года рождения. Получил термический ожог пламенем левой голени и бедра 1, 2 степени на площади 9%. Госпитализирован в БСМП № 2», — говорится в сообщении.

В результате пожара в комнате и коридоре обгорела вещная обстановка. Закоптились стены всей квартиры, лестничной площадки, закоптилось остекление верхних этажей. В соседней квартире задохнулась собака. Общая площадь возгорания составила 27 квадратных метров.

Огонь ликвидировали в 15:03. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.