«Безжалостно вышвырнула котенка»: поступок жительницы Колпашева попал на камеру видеонаблюдения

Фото: "Подслушано Колпашево"; предоставлено Надеждой Кравченко

Большой резонанс у жителей Томской области вызвал ролик, опубликованный вчера, 7 сентября, в паблике «Подслушано Колпашево». На записи с камеры наблюдения видно, как в темное время суток неизвестная подходит к стене дома в безлюдном месте и достает из-под куртки котенка. Словно мусор, она небрежно бросает его подальше от себя. Крохотное, испуганное животное подается за девушкой, но та, не оглядываясь, быстро удаляется. Что произошло дальше с котенком – выяснила «Комсомольская правда – Томск».

Фото: "Подслушано Колпашево"

Видеозапись выложили в соцсети рано утром – к тому моменту беспомощное, полностью зависимое от человека животное уже провело ночь на улице. В комментариях к посту развернулись бурные обсуждения, жители региона опубликовали полсотни реплик по поводу произошедшего. К счастью, подписчики отреагировали не только словом, но и делом. Семья Кравченко, увидев ролик, отправилась на поиски подкидыша.

«Муж давно просил завести котенка, но я все сопротивлялась. Буквально вчера, перед сном, мы снова это обсуждали. Решили, возьмем какого-нибудь никому не нужного малыша, выкинутого на произвол судьбы. Проснувшись и увидев такой пост, супруг без всяких раздумий поехал забирать бедолагу», - делится с изданием жительница города Колпашево Надежда Кравченко.

Котенка удалось обнаружить там же, где его и выкинули – у автозаправки в микрорайоне Матьянга. Будучи в стрессе, малыш просидел на одном месте примерно с 22 часов среды до 11 утра четверга. Неизвестно, давал ли ему еду и воду кто-нибудь из прохожих.

Как только замерзшего и изголодавшегося котенка привезли домой, он первым делом забрался на кровать. По всему было видно, что малышу привычны квартирные условия.

Фото предоставлено героем публикации

«Это оказалась девочка. Людей она не боялась. Сразу поладила с детьми. Муж съездил и купил все необходимое для ее гигиены и питания. Помыли эту прекрасную, игривую малышку, она налопалась и уснула», - рассказала колпашевка.

Надежда добавила, что серого полосатого подкидыша решили назвать Мусей. Колпашевцы уже считают малышку-красавицу полноправным членом своей семьи.

Узнав радостную новость, администратор местного паблика опубликовал в качестве продолжения истории новый пост. «Есть еще добрые люди. Благодарим», - написал автор.

Фото предоставлено героем публикации

В комментариях одна из подписчиц – Марина Скуратова – выразила мнение, что Муся непременно принесет счастье своим спасителям.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в областном центре спасли расстрелянную живодерами овчарку.

Читайте также «Слышит дрон за километр и лает»: овчарка спасает жизни томичей в зоне СВО