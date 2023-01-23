«Ее период в тысячи лет»: астроном Парфенов рассказал, когда можно увидеть комету ZTF в Томске

Фото: Кирилл Колемасов.

Россияне взбудоражены необычной новостью – сейчас в небе можно увидеть необычную комету ZTF, которая пролетает раз в тысячи лет. Журналист «КП-Томск» поговорил с томским астрономом Евгением Парфеновым и узнал, когда томичам можно будет наблюдать небесное тело и что для этого понадобится.

«Сейчас она тусклая»

Как отмечает астроном Евгений Парфенов, сейчас комета ZTF не сильно выделяется в небе. Ее яркости не хватает, чтобы отличить от других звезд и небесных тел.

«У нее форма очень вытянутая, в дальней точке орбиты она вылетает в тысячу раз, дальше, чем Земля расположена. В ближайшей точке она долетает почти до орбиты Земли – что сейчас и происходит. В Томске видно, я в субботу ее наблюдал в первый раз для себя. Скажу так, пока не впечатлило. Сейчас она, скорее всего, не будет видна для людей невооруженным взглядом, она тусклая и не выделяется на фоне звезд», - говорит Евгений.

По словам Евгения, комета сейчас не выглядит впечатляюще на ночном небе. Вероятно, в утреннее время ее яркость намного выше, поэтому можно полюбоваться необычными очертаниями небесного тела.

«Сейчас ее плохо было видно, так как она низко на Севере находится. Нынче было много морозного тумана, в городе светили фонари, очень много помех – сама она кажется слабее, чем могла бы быть. Утром она находится высоко, возможно, будет ярче», - отметил астроном.

Ее яркости не хватает, чтобы отличить от других звезд и небесных тел. Фото: Кирилл Колемасов

«В последних числах января можно за ней наблюдать»

Как отмечает Евгений Парфенов, яркость кометы, по прогнозам, должна увеличиться в несколько раз к 29-30 января 2023 года. В тот момент в небе, вероятнее всего, можно будет наблюдать причудливое свечение от кометы в ночное время.

«В последние числа января, примерно 29 или 30 числа, будет проходить в десяти градусах от Полярной звезды, которая практически на месте находится в небе. Комета будет крутиться вокруг Полярной звезды в 10 градусах, то выше, то ниже – это уже достаточно высоко», - сообщил астроном.

Кроме того, уже в первых числах февраля 2023 года ее яркость будет падать, поэтому нужно успеть посмотреть в телескоп в январе. Евгений отметил, когда комета будет пролетать возле Полярной звезды, то у нее поменяются условия – с вечера она будет высоко, а к утру низко на Севере, поэтому идеальный вариант для поисков - в ночное время.

«Невооруженным взглядом не увидеть»

По словам томского астронома, комету будет сложно увидеть без специальной подготовки. Идеальные условия для того, чтобы ее разглядеть – иметь оптику, отсутствие туманов и городского освещения, а также, чтобы не было задымленности.

Немаловажный момент в поиске кометы на небе – знать, где именно ее искать. Евгений отмечает, что сейчас много заблуждений по поводу Полярной звезды. Астроном напоминает, что Полярная – не самая яркая звезда в небе, она так называется не из-за яркости, а потому что помогает ориентироваться – на небе она находится в одной точке и все время на Севере.

«У Полярной яркость примерно такая же, как и у звезд Большой Медведицы, а все остальное у Малой Медведицы намного слабее – оно на небе не выделяется. Самый яркий объект ночью – это не звезда, а планета Юпитер, он ярче всех больших звезд», - говорит Евгений Парфенов.

Астроном отметил, что название «зеленая комета», которую дают горожане – не совсем корректное. По его словам, многие кометы оставляют после себя зеленый «свет», поэтому касательно ZTF такое наименование не будет уникальным.