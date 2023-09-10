В Томске рабочая неделя будет дождливой и немного прохладной

Фото: Анна Ковалёва

В Томске предстоящая рабочая неделя не порадует горожан погодой. Практически все дни будет идти дождь, а столбики термометров будут варьироваться от +15 до +18 градусов.

С понедельника по среду в городе ночная температура упадет до +5...9 градусов. Днем будет от +5 до +18 градусов. Если в понедельник осадков не будет, то во вторник и четверг синоптики сайта gismeteo передают дожди.

С четверга по выходные осадки не прекратятся. Ночная температура поднимется до +10, а дневная опустится на один градус и будет +17. К воскресенью в городе прогнозируется гроза.