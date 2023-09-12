«Подумала, что я умерла»: жительница Томска проснулась во время операции

Пациентка не могла шевелиться и испытывала большой страх Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2020 году 25-летняя жительница Томска Наталья легла на хирургический стол 3-й раз в жизни. Она никак не ожидала, что очнется и откроет глаза прямо во время операции. Свою историю девушка рассказала журналистке «Комсомольской правды – Томск».

«Никогда ничего подобного я не ощущала. Сначала мне ввели наркоз. Уснула благополучно, но в какой-то момент вдруг начала слышать голоса. Сильно кружилась голова – словно меня всю в какую-то центрифугу засунули и крутят. Мне было очень плохо», - вспоминает Наталья.

Через какое-то время головокружение у девушки прошло. При этом она не понимала, что происходит, испытывала большой страх. Вокруг была темнота – Наталье не удавалось открыть глаза. Несколько минут она собиралась с силами и прилагала неимоверные усилия, чтобы поднять веки.

«Мне казалось, что я не смогу. Лежала и уговаривала себя, что надо постараться любыми способами это сделать, потому что я не понимала, что со мной происходит. Я даже думала, что я умерла», - делится томичка.

Наконец, пациентка смогла открыть глаза. Увидела перед собой двух врачей, над ними - монитор. Наталья сразу же вспомнила, что находится на операционном столе. Немного успокоилась. Однако девушку тревожило то, что она не может шевелиться. Слушались только глаза, поэтому Наталья старалась как можно активнее переводить взгляд с одного медика на другого. Она помнила, что рядом, за спиной, находится анестезиолог, попыталась посмотреть наверх, но не смогла его увидеть.

Фото: Анастасия Осипова

По словам собеседницы издания, проснувшись во время операции, она совершенно не чувствовала боли. Волновалась оттого, что считала ситуацию ненормальной и, возможно, опасной. Именно поэтому Наталья старалась обратить на себя внимание врачей. Пациентка очень хотела, чтобы медики поскорее поняли, что она пришла в себя, и что-нибудь предприняли. В итоге усилия не остались напрасными.

«Вдруг на меня бросила взгляд врач. Она так многозначительно на меня посмотрела, потом сразу вверх - на анестезиолога. Что-то ему сказала. После этого я тут же отключилась. Видимо, он моментально что-то мне ввел», - пояснила Наталья.

Томичка уточнила, что перед проведением лапароскопии ей делали эпидуральную анестезию – ставили укол в спину. Уже после того, как девушка перестала чувствовать ноги и живот, ей дополнительно что-то ввели в вену, и она уснула.

Услышав эту историю из уст Натальи, журналистка «Комсомольской правды – Томск» пообщалась с сотрудницей СибГМУ Светланой Овсовой. Она более 20 лет работает анестезистом и знает, почему некоторые пациенты просыпаются во время хирургических вмешательств.

«Обычно при лапароскопии людей интубируют – вводят в трахею специальную трубку, чтобы пациент дышал. Но в случае Натальи, видимо, выбрали щадящий вариант. Обезболили при помощи эпидуралки, а чтобы человек не наблюдал и не нервничал, его чуть приусыпили. В определенные промежутки времени пациент может проснуться и снова уснуть», - пояснила медик.

Светлана добавила, что, если человек просыпается при щадящем варианте проведения операции, он не испытывает боли и не впадает в истерику. Часто пациент просто не может понять, что с ним происходит.

Когда больной приходит в сознание, анестезиолог видит это и снова вводит небольшую дозу усыпляющего препарата.

«Это допустимо, ничего здесь страшного нет. Человека просто не хотели лишний раз травмировать интубационной трубкой, ставить релаксанты – полностью его выключать. Это щадящий, хороший наркоз», - сказала Светлана.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что жительница областного центра видела себя и своих родных со стороны во время операции.

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