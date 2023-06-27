«Побывала в теле мужчины»: томский регрессолог рассказала, зачем люди просят перенести их в прошлые жизни

Активация воспоминаний помогает найти в прошлом причины настоящих проблем. Фото: фильм "Между жизнью и смертью"

Томичка Инна Извекова выбрала для себя не вполне обычную профессию, она регрессолог - работает с воспоминаниями как с психическими процессами памяти. Если человек хочет решить какую-то проблему, причиной которой считает минувшие потрясения, Инна временно возвращает его сознание в прошлое. Об интересном опыте и инструментах активации бессознательного она рассказала журналисту «Комсомольской правды – Томск».

Инна отучилась в Балканской академии комплементарной медицины, занимается техниками расширения сознания уже 5 лет. Женщина сразу предупредила, что речь идет не о гипнозе – при нем сознание пациента полностью переносится на гипнолога, клиент не помнит, что говорил и делал.

«Регрессология – это трансовый метод. Человек очень сильно расслаблен, мозг поднимается на частоту, близкую в тета-волнам. Это спокойное бодрствование в расслабленном теле, когда мы ведем диалог с сознанием и подсознанием», - поясняет томичка.

Инна Извекова. Фото предоставлено героем публикации

Сам процесс происходит так: сначала идет релаксация, потом так называемый этап перехода, затем - пребывание в запрошенном времени. Специалист задает вопросы, ведет человека голосом.

«Ответы приходят в виде образов, картинок или просто фраз. Будут показываться необходимые вещи, которые были сформировали в запросе», - уточняет Инна.

Человек может в возрастной регрессии вернуться в воспоминания детства до периода зачатия. А еще - регрессологи считают, что мы проживаем несколько жизней в разных воплощениях и способны перенестись даже в те моменты, когда были водорослью, камнем или, например, каким-то животным.

Фото: фильм "Между жизнью и смертью"

«Погружение может быть в прошлые жизни – любой из периодов, в котором мы хотим что-то выяснить для себя. Я всегда добавляю, что нам нужно не просто посмотреть, что-то вспомнить и еще раз прожить какой-то опыт, а мы хотим взять оттуда ресурс, который сможем использовать для улучшения настоящего», - рассказывает Извекова.

Она рассказала интересные случаи из практики. У одной из томичек были сложные отношения с матерью, потом женщины совсем перестали общаться. На сеансе регроссологии девушка смогла погрузиться во внутриутробный период, ей стало плохо физически– появились негативные проявления вплоть до рвоты. В состоянии эмбриона она ощущала, как переживала ее мать, решая, делать ли аборт. Погружения Дочь лучше поняла ее мотивы и волнения. Это поспособствовало восстановлению общения томички с ее матерью.

Сама Инна погружалась, по ее словам, в прошлую жизнь, где она была мужчиной. Говорит, с тех пор стала по-другому относиться и к сыну, и к мужу. Поняла, насколько они отличаются и физически, и мировоззренчески.

«Было удивительно постоянно замечать свои широкие плечи, даже если смотришь прямо. Оказывается, у мужчин так всегда, ведь у них другое строение. Я спрашивала мужа, он удивился: «А ты разве не видишь часть плеч?». В плане восприятия жизни я поняла, почему они не могут сосредотачиваться на нескольких делах сразу», - делится томичка.

Такое трансовое путешествие помогло ей многое переосмыслить, она стала воспринимать отношения пары как взаимодополняющие: у женщины свои преимущества, у мужчины свои. Поэтому нужно не требовать друг друга несвойственных полу качеств, а дополнять друг друга, как будто складываешь пазлы.

Некоторые люди просят перенести их сознание в то время, когда они испытывали самые сильные положительные эмоции. Например, говорят: «Покажите мне прошлую жизнь, где я ощутил настоящее чувство любви». Иногда приходят с таким запросом: «Хочу попасть в ту жизнь, где я стал богатым с нуля». Цель – почерпнуть опыт, чтобы опираться на него в настоящем.

«Такие запросы сами по себе ресурсные, плюс еще мы оттуда берем и активируем дополнительно опыт». Потом человеку это помогает в настоящем, потому что он это уже пережил, меняется ориентир и выбор пути», - поясняет специалист.

Регрессолог работает не только с ресурсными запросами, но и с фобиями. Их причины часто кроются как раз в прошлом.

«В таких случаях на сеансах можно увидеть страшные картинки, из этого мы тоже берем опыт, потому что «как плохо» – это тоже очень важно понимать и использовать», - добавила Извекова.

Томичка уточнила, что сегодня регрессологи работают как очно, так и онлайн. Чтобы справиться с серьезной проблемой, человеку, как правило, требуется целая серия сеансов погружения. Положительный эффект обычно становится очевиден спустя некоторое время – через несколько недель, месяцев, а иногда и лет.

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