«Испытала шок»: жительница Томска рассказала, как попала в «другой мир»

Томичка рассказала, что увидела под наркозом Фото: Иван ВИСЛОВ

Попав на операционный стол, томичка Екатерина буквально «зависла между измерениями». Именно так она описывает ощущения, когда наркоз не полностью отключил ее сознание.

«Я мчалась на огромной скорости сквозь цветные лабиринты. Словно в космосе или в фантастическом фильме каком-то. Это было совершенно необычно. Летела через эти странные пространства – какие-то треугольники, зигзаги крутились повсюду. Как художник, могу это отчасти сравнить с узорами в детском калейдоскопе», - говорит томичка.

Фото: Сергей ГАПОН

Екатерина отчетливо помнит, что в какой-то момент внутри этого странного «измерения» она разговаривала с мамой. Потом увидела себя, лежащую в кровати собственного дома. Затем - своего 10-летнего сына. То, что случилось дальше, поразило женщину больше всего. Она ясно услышала голос. Кто-то вдруг ответил Екатерине после того, как она мысленно спросила: «Интересно, как я оказалась в таком состоянии? Что со мной происходит?».

«Мурашки по коже, когда это вспоминаю. Неожиданно и достаточно громко чей-то голос сказал: «Ты неправильно жила, поэтому оказалась в таком состоянии». В какой-то степени я была шокирована, но страшно или тревожно не было. И я четко поняла, с чем все связано, какой смысл несет. Я ощутила, что все происходящее - это некое наказание или предупреждение», - описывает необычный случай Екатерина.

Незадолго до операции женщина сделала аборт. Томичка считает, что фразой «Ты неправильно жила» ей указали именно на это.

«Я так это интерпретировала, потому что все не случайно. Голос указал на мой большой грех. Причем все происходило в сам момент наказания, ведь операция шла из-за внематочной беременности. И, может быть, находясь там, как бы между мирами, в тот момент я была на грани жизни и смерти. И мне как бы дался еще один шанс. Голос. И потом было следующее наказание – выкидыш на большом сроке беременности. Воспринимаю это как четкую последовательность взаимосвязанных событий», - призналась Екатерина.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда женщина очнулась в палате после операции, она ощущала произошедшее не сном, а явью. При этом Екатерина осознавала, что ее дальнейший жизненный путь и ценности как будто бы скорректировали.

«Сравнивая с обычным сновидением, вижу разницу и понимаю - все то, что услышала и увидела под наркозом, сном не было. Я побывала в другом мире, измерении. И первый раз в жизни испытала такие ощущения, которые нельзя передать словами», - сказала жительница Томска.

Екатерина добавила, что ей, как художнице, посоветовали нарисовать увиденное «между мирами». Но она отказалась, так как не хочет, смотря на картину, каждый раз вспоминать и операцию, и связанные с этим событием смыслы.

Ученые разных стран говорят о том, что нередки случаи, когда люди под наркозом ощущают себя летящими в пространстве. Как правило, в этом состоянии они видят лабиринты, наблюдают за близкими и даже за собой. Исследователи изучают этот любопытный феномен и спорят о том, до конца ли отключается сознание при введении анестезии. Так, финские ученые из университета Турку уверяют, что общий наркоз не блокирует сознание полностью. Мозг продолжает реагировать на окружающие события, хотя сам человек этого не осознает.