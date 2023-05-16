«Слышит дрон за километр и лает»: овчарка спасает жизни томичей в зоне СВО

Пес сопровождает военных во время выполнения ими боевых задач. Фото: Томской обделение ОНФ Фото: Александр КОЦ

Прямо на линии огня, в зоне СВО, томский боец с позывным Тропа обнаружил брошенную овчарку. Она была ранена: в лапе и в губе находились осколки. Сибиряк забрал пса с собой. Выхаживали всем подразделением. Подробности истории журналисту «КП-Томск» рассказали представители местного отделения «Народного фронта».

«С четвероногим бойцом по кличке Немец я познакомился недалеко от Сватово, когда с гуманитарной миссией доставлял грузы к майским праздникам на Донбасс. Услышал историю об этой собаке еще до отправки, и мне не терпелось увидеть пса вживую. Когда мы прибыли, из прифронтового дома, где живут ребята, первой выбежала овчарка. Откормленная и обласканная она добродушно виляла хвостом. Присел, почесал ее за ухом, а она смачно лизнула меня в лицо», - вспоминает руководитель регионального исполкома ОНФ в Томской области Сергей Шаляпин.

Фото: Томской обделение ОНФ

Сергей говорит, что с любопытством заглядывал в собачьи глаза, пытаясь прочитать в них историю жизни животного. Когда подоспел Тропа, пес буквально метнулся к нему и сразу же сел у ноги.

«У э той собаки такая фронтовая дисциплина, верность, преданность и благодарность! Не отходит ни на шаг от спасшего его хозяина. И, что самое интересное, сам пес тоже отвечает спасением жизней! Дело в том, что он обладает уникальной способностью четко реагировать на квадрокоптеры – слышит дрон за километр и лает», - рассказывает общественник.

Фото: Александр БОЙКО

Военные говорят, что собака буквально несет вместе с ними службу на передовой. Смело запрыгивает на любую технику и едет с хозяином.

Узнав об этой удивительной истории, один из томских зоомагазинов передал для Немца целый набор подарков.

«Новый ошейник, поводок и большой мешок корма мы взяли с собой в дорогу. Все это доставили в ДНР и адресно передали нашему земляку. Подаркам пес остался очень доволен. Пусть он и дальше оберегает ребят», - сказал руководитель регисполкома.

Фото: Томской обделение ОНФ

Сергей Шаляпин добавил, что Тропа безумно привязался к найденной на передовой овчарке. Считает своего хвостатого сослуживца очень умным и верным. «Без него никуда» - говорит боец и собирается забрать пса домой, когда закончится спецоперация.

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