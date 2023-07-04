«Стреляли из дробовика»: волонтеры рассказали жуткую историю пса, найденного под Томском

Османа заново учили ходить. Фото предоставлено героем публикации

Морозным декабрьским днем на обочине трассы в поселке Рассвет люди заметили неподвижно лежащую в снегу немецкую овчарку. На их удивление, пес оказался живым. Было понятно, что он не может встать. Сообщили волонтерам, которые срочно выехали на место. Так началась история чудесного спасения Османа, которую «Комсомольской правде – Томск» рассказала зоозащитница Ольга Кулик.

«По словам очевидцев, бывшедомашний пес в ошейнике пролежал на трассе больше суток. Трудно представить, что он чувствовал: преданный людьми, сбитый машиной, искусанный собаками, истощенный, с облезлой шерстью, запущенным отитом. А еще весь нашпигованный дробью: бездушные существа стреляли в Османа из дробовика», - рассказывает женщина.

Фото предоставлено героем публикации

Собаку отвезли на прием к ортопеду и на рентген, где обнаружили двойной оскольчатый перелом бедра со смещением. Мышцы были разорваны, в них и в мягкие ткани вонзились части костей. Из-за тяжести состояния овчарку оставили в стационаре.

«По всему телу были укусы от животных. Поразительно, что настолько измученный пес оставался добрым и полностью нам доверился. Мы делали все, чтобы помочь Осману. Очень быстро ему провели 2 сложнейших операции», - вспоминает Ольга.

Фото предоставлено героем публикации

На период восстановления овчарку определили на временную передержку. Сначала не все шло гладко: состояние пса осложнялось анемией. Через 2 месяца ветеринарный врач констатировал, что кости в лапе срастаются плохо. Сказывались недостаток веса, мышечной массы, а также возраст - животному около 8 лет.

Османа перевели на усиленное питание, давали витамины. Разминали конечность, на которой был перелом. Вылечили уши и кожу.

Фото предоставлено героем публикации

Спустя еще месяц лечащий хирург снова заявил, что нет консолидации, перелом практически не срастался. Решили убрать внешнюю фиксацию и назначить другую терапию.

Только к концу мая появилась положительная динамика. Превозмогая боль, Осман начал делать первые шаги в своей новой жизни. Потихоньку расхаживался.

Фото предоставлено героем публикации

«В итоге Осман стал, наконец, уверенно пользоваться своей «отремонтированной» лапой. Вторая операция дала отличный результат. На сегодня пес полностью восстановился, уже можно говорить, что он активно ходит», - сказала зоозащитница.

Решив физические проблемы овчарки, вернув ей способность самостоятельно передвигаться, волонтеры не теряют надежду решить еще одну важную задачу: найти собаке хозяина.

«Всю свою жизнь Осман жил где-то в семье. Ведь нашли его в ошейнике, да и к человеку пес очень привязан, все понимает с полуслова. Знает, как вести себя в квартире. Совершенно не конфликтует с другими животными. Умнейший и добрейший. Даже когда терпел сильную боль, не было и намека на агрессию. Идеальный пес для надежного человека», - говорит волонтер.

Женщина добавила, что на передержке в заботливых руках волонтера Любови Леонидовны Осман просто расцвел. Но оговоренный срок пребывания там овчарки закончится, и тогда ей попросту будет некуда идти.

Фото предоставлено героем публикации

«Страшно представить, что этот сверхвоспитанный, интеллигентный пес снова окажется на улице – никому не нужный и доверчивый. Ему просто необходимо найти дом и новую семью», - сказала Ольга Кулик.

Чтобы поближе познакомиться с Османом, нужно написать в благотворительный фонд «Сердце чистейшей породы».

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