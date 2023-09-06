«Поставим вопрос о ликвидации поста спикера»: томский депутат заявил о нарушении регламента Акатаевым

После эпохального для Томска события – избрания мэра – эмоции собравшихся вчера в гордуме продолжили накаляться. Слуги народа разошлись во мнениях по поводу корректировки повестки. Несмотря на это, в нее все же включили вопросы о лишении мандатов 2 депутатов. Дело дошло до того, что зал покинули сразу несколько человек. За кипением страстей в стенах Думы наблюдала журналистка «Комсомольской правды – Томск».

Открытый протест выразили Максим Забелин, Василий Еремин, Евгений Каверзин, Игорь Лютаев, Денис Ярмош, Евгений Лукьянчук. Со словами «Не хотим в этом всем участвовать» они уходили прямо перед голосованием, сочтя включение новых вопросов нарушением регламента.

«Несмотря на то, что нет депутатов, но карточки вставлены, к сожалению, собрание идет. Поэтому на следующем собрании мы поставим вопрос о ликвидации поста спикера в лице Акатаева Чингиса Маметовича», - заявил представитель фракции «Яблоко» Василий Еремин. Его видеокомментарий опубликовали в Telegram-канале «Дума города Томска».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что на 33-м собрании гордумы мандатов лишили Андрея Фатеева* и Артема Канарева. Это было сделано в соответствии с поправками, внесенными в ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». О необходимости исключить из депутатского корпуса тех, кто не посещал собрания в течение 6 месяцев, напомнил представитель «Единой России» Илья Леонтьев.

«Основанием для досрочного прекращения полномочий стало отсутствие депутатов без уважительных причин: в течение полугода они не принимали участия в работе комитетов и собраний Думы. Шестимесячный срок, определенный законом, истек 1 сентября», - уточнила пресс-служба думы Томска.

Как отметил председатель думы Чингис Акатаев, у переехавших за границу Канарева и Фатеева есть право обжаловать вчерашнее решение. Они могут предоставить справки о болезни или другие документы, подтверждающие наличие уважительных причин для отсутствия. Впрочем, такой исход дела, по мнению спикера, маловероятен.

Длительное время не появляется в гордуме и независимый депутат Ксения Фадеева*. Однако она, напротив, сообщила об уважительной причине пропусков заседаний: участвовать в публичных мероприятиях ей запретил суд.

Комментируя новость о появившихся вакансиях в депутатском корпусе, Акатаев заявил о необходимости провести довыборы по Вузовскому и Центральному одномандатным округам.

«Если бы было меньше года до окончания наших полномочий, тогда довыборов бы не было. Но впереди еще 2 года работы, мы в следующем сентябре обязаны назначить довыборы. Думаю, что это уже на комиссии будет обсуждаться», - уточнил спикер.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» также рассказала, что в гордуме определили предварительную дату инаугурации избранного мэра. По словам Акатаева, церемонию вступления в новую должность Дмитрия Махини собираются провести без лишних торжеств.

«Это не будет проходить в больших концертных залах с фуршетами, будет чисто рабочая остановка здесь, в зале», - добавил Чингис Маметович.

*Росфинмониторинг внес Андрея Фатеева и Ксению Фадееву в перечень террористов и экстремистов.

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