Двух депутатов думы Томска лишили мандатов

Два томских депутата лишились мандатов Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 5 сентября, в думе Томска приняли решение о лишении депутатов Андрея Фатеева* и Артема Канарева мандатов. Это связано с тем, что парламентарии не посещали заседании более полугода. Решение было принято большинство голосов.

Напомним, муниципальных и региональных депутатов начали лишать полномочий, если они в течение полугода без уважительной причины не посещают заседания. Такую поправку одобрил 23 января 2023 года комитет Госдумы по госстроительству. В феврале решение подписал президент Владимир Путин. Закон начал действовать уже с 1 марта 2023 года.

В конце 2021 года депутаты Фатеев уехал из России, а спустя время Росфинмониторинг внес его в реестр «террористов и экстремистов». Также он был объявлен в федеральный розыск.

Во вторник, 5 сентября, депутаты большинством голосов проголосовали за прекращение полномочий депутатов Андрея Фатеева* и Артема Канарева. Такое решение было принято из-за непосещения парламентариев заседаний и в их неучастии в работе городской думы на протяжении полугода.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр «террористов и экстремистов»