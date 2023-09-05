Рекордно большую масксеть сплели в Томской области для бойцов СВО

Огромное защитное полотно уже доставили в зону СВО. Фото предоставлено Еленой Смирновой

Бронеавтомобиль пропал бесследно в мгновение ока, как только военный отошел от него метров на 200. Сплетенная матерью бойца масксеть сделала технику абсолютно незаметной. «Поворачиваюсь, машины не вижу. А я знаю, что она там стоит. Зрение отличное. Присмотрелся, еле разглядел силуэт», - признался участник СВО. Об этом случае «Комсомольской правде – Томск» рассказала жительница села Парабель Татьяна. Ее сын и его сослуживцы остались в восторге от сетей из новых материалов.

«Мы в волонтерском цехе постоянно совершенствуем техники плетения, спрашиваем ребят, что изменить, чтобы надежнее укрывать их от врага. Бойцы говорили, пиксельные сети просматриваются, поэтому мы скорректировали технологию», - поделилась парабельчанка.

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Фото предоставлено героем публикации

О непрерывном повышении качества маскировки изданию рассказали и в томском отделении «Народного фронта».

«В нашем штабе волонтеры областного центра первыми в регионе освоили уникальную технологию плетения масксетей с помощью лазера. Это сильно упрощает и ускоряет работу», - рассказал координатор регисполкома «Народного фронта» Владимир Погудин.

Сети от местных мастериц уже не раз получали в зоне СВО томичи с позывными Хирург, Тайга, Гомер и многие другие. Такие изделия на передовой нужны всегда, ведь они быстро изнашиваются, идут за расходники. Плетут сети обычно под заказ. Один из недавних запросов земляков оказался очень необычным. Потребовалась гигантская сеть: 6х16 метров.

«Руководитель наших точек Александра Филатьева спросила, сможем ли это сделать. Все получилось: для удобства мы сначала сплели 2 полотна 6х8, потом соединили их воедино», - рассказала журналистке «Комсомольской правды – Томск» руководитель цеха «МаскироVка для СВОих -70» в селе Дзержинское и волонтер ОНФ Елена Смирнова.

На машине - лишь одна половина гигантской масксети. Фото предоставлено Еленой Смирновой

Работа заняла чуть больше недели. 7 женщин трудились с утра и до вечера. В итоге в зону проведения спецоперации передали маскировочную сеть запрошенной величины. Для каких конкретно войск и для чего именно потребовалось полотно, размеры которого почти в 4 раза превышают стандартные, Елена не уточнила.

«Раньше таких огромных изделий у нас никто не изготавливал, это рекорд для Томской области. Но в других регионах уже делают и больше, чем 6х16 метров. Я видела фотографию, на которой масксеть чуть ли не как футбольное поле», - призналась собеседница издания.

Фото предоставлено Еленой Смирновой

Женщина добавила, что в цехах по плетению сетей всегда нужны золотые руки. Требуется и в помощь в приобретении материалов для работы, ее можно оказать, написав в Telegram-канал волонтерского движения.

Фото предоставлено Еленой Смирновой

Всего на сегодняшний день в регионе работают уже более 30 центров по плетению маскировочных сетей для участников СВО. Про один из них, содружество «Георгиевские пчелки», «Комсомольская правда – Томск» рассказала ранее.

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