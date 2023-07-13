«Сибирские джунгли и костюм «Леший»: в Томске для бойцов СВО начали делать новые виды маскировки

Новинки отправляют в воинские подразделения, где служат томичи. Фото предоставлено героем публикации

В мастерских, которые организовали томские волонтеры, уже давно не ограничиваются стандартными изделиями: если раньше плели только маскировочные сети 3 на 6 метров, то теперь арсенал разнообразен. О новинках «Комсомольской правде – Томск» рассказала соорганизатор содружества «Георгиевские пчелки» Ольга Б.

Соорганизатор волотнерского содружества Ольга Б. Фото предоставлено героем публикации

«Мы начали работать в конце 2022 года – смотрели в интернете, какие бывают техники плетения, набивали руку. Со временем стали добавлять новинки, потому что от бойцов пошли запросы на конкретные вещи. Например, нестандартных размеров сети», - рассказывает волонтер.

Фото предоставлено героем публикации

Оригинальные масксети

Однажды военные попросили сплести масксеть 4 на 4 метра – она им потребовалась для конкретного блиндажа. Потом пришел запрос на защиту для «Уралов»: сети 3 на 8 и 5 на 6 метров, а также размером 6 на 8 - на КАМАЗы.

«Иногда бойцы сами делают из наших заготовок, словно из пазлов, нестандартные полотна: соединяют фрагменты 3 на 6 метров по 4 и даже по 12 штук, в итоге получают очень большие сети», - делится Ольга.

Самый новый вид сетей, которые изготавливают в содружестве «Георгиевские пчелки» - «Сибирские джунгли». Волонтеры сами назвали так свое изобретение. Лохматые полотна визуально напоминают акацию. Они отлично скрывают позиции на фоне деревьев и кустов.

Авторская масксеть "Сибирские джунгли" от томских волонтеров. Фото предоставлено героем публикации

«Однажды к нам в цех заглянул боец, увидел эти «джунгли», у него глаза прямо загорелись. Он стоял и с восхищением разглядывал. Сказал, что это прямо то, что нужно», - поделилась Ольга.

Защитная одежда

Женщины изготавливают и различные варианты защитной одежды. Например, рубахи и пончо - накидки с капюшоном. В качестве расходников на передовой используют и маскировочные нашлемники от томских волонтеров.

Маскнашлемники. Фото предоставлено героем публикации

Недавно томичи освоили новый для себя вид работы: стали производить костюмы «Леший». Это традиционная, давно зарекомендовавшая себя защита в зоне боевых действий.

Это фото прислал боец из зоны СВО. Здесь он в костюме "Леший" и в заготовке нашлемника от "Георгиевских пчелок". Фото предоставлено героем публикации

«Теперь я хочу сделать «Панцирь» – индивидуальное прикрытие для бойца. Это будет накидка с капюшоном, ее особенность - разрез по центру груди. По сути, получится такой квадрат, который сверху сшит, образуя капюшон, отделяемый резинкой по линии шеи», - пояснила Ольга Б.

Сухой душ

В настоящий момент в арсенале изделий от содружества есть не только маскировочные изделия. Так, в северском отделении делают для участников СВО очень удобное средство для мытья - сухой душ.

«Поскольку там напрямую поступали заказы от северчан, организовали мастерскую под конкретные запросы. Сейчас и паракордовые браслеты научились делать, и сухой душ. Это губка, пропитанная мыльным средством. Туда добавляешь ложечку воды, обтираешься и затем просто вытираешься насухо», - пояснила Ольга.

Она добавила, что изделиями местных волонтеров на передовой пользуются земляки из разных подразделений, включая штурмовиков и операторов дронов. Чтобы обеспечить весь объем заказов бойцов, в содружестве «Георгиевские пчелки» ежедневно трудятся около 80 жителей Томской области.

Фото предоставлено героем публикации

Напомним, ранее мобилизованный офицер рассказал изданию «Комсомольская правда – Томск», чем можно помочь бойцам-землякам.

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