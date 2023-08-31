Жительница Северска рассказала, что заставило ее сына уехать на СВО на 2 года

Доброволец с мамой, дедушкой и бабушкой во время проводов на томском вокзале. Фото предоставлено героем публикации

В мае 2023 года 37-летний северчанин Александр объявил родным: «Я взрослый человек, принял решение самостоятельно, подписал контракт сразу на 2 года и ухожу добровольцем на СВО». Молодой человек пояснил, что не хочет оставаться в стороне, когда многие знакомые - на передовой. Историю бойца «Комсомольской правде - Томск» рассказала его мать Марина Александровна.

«Саша так и заявил: иду, чтобы не стыдно было смотреть ребятам в глаза. Еще сказал, что сделает все возможное, чтобы его родной сестре спокойно жилось в Севастополе. Такой у него был порыв. Не стал даже дожидаться 2 года до пенсии по выслуге лет в МЧС, поехал», - начала рассказ северчанка.

Фото предоставлено героем публикации

Женщина сразу сделала акцент на том, что в их семье всегда уделяли колоссальное внимание патриотическому воспитанию. Постоянно звучала фраза: «Здоровый мужчина, не отслуживший в армии – это не мужчина!». Детям рассказывали о подвигах родственников – например, о том, как прадед Александра 4 раза горел в танке в Великую Отечественную и остался жив. Дед северчанина тоже был танкистом. Отец – пограничником. С его сослуживцами регулярно общался и сын – будущий участник СВО. Сам Александр проходил «срочку» в Приморье.

Попав в зону проведения специальной военной операции, северчанин стал редко выходить на связь с родными. Звонит домой примерно 1 раз в месяц. Марина Александровна обрадовалась, когда сын сообщил ей, что команда сослуживцев подобралась надежная: все друг за друга. Нет и сложностей в бытовом плане. Сейчас ребята живут в палатках под Луганском. Парни регулярно выходят на боевые задания. Недавно запросили адресную помощь – через северских волонтеров им отправили приборы ночного видения.

«В конце июля Саша прислал видео, где он, очень довольный, получил наши посылки для подразделения. Там продукты и техника, которую ребята уже используют для наблюдения за врагом на охраняемой территории во время боевых дежурств», - поделилась жительница Северска.

Фото предоставлено героем публикации

Она уточнила, что теперь будут формировать еще одну партию посылок, которую передадут парням на передовую уже в сентябре.

Поделилась Марина Александровна и важным для нее наблюдением – она заметила по телефонным разговорам, что боевая обстановка изменила мировоззрение ее сына. Парень стал бережней относиться к жизни, а также к родителям, племяннику и другим родственникам. Постоянно интересуется их делами, обещает, что все будет хорошо. Признается, что они с сослуживцами искренне мечтают навести порядок на проблемных территориях.

«Мама, я хочу, чтобы вы жили там спокойно, поэтому надо тут усилить защиту», - говорит мне сын. Конечно, переживаем за него очень, хоть бы живой и здоровый вернулся. Хочется сказать всем мамочкам: «Давайте наберемся терпения, будем ждать и надеяться на лучшее», - добавила собеседница издания.

Родители, жена, 6-летний ребенок и остальные близкие ждут Александра в отпуск к Новому году. Осенью боец точно не сможет приехать, потому что сначала должны отдохнуть те военные, которые прибыли в зону СВО раньше.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что артиллеристы ударили по позициям ВСУ снарядом с надписью «Привет из Томска»

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