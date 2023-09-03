Под Томском Lada насмерть сбила мужчину ночью 3 сентября

В данный момент устанавливается личность погибшего и выясняются детали смертельного инцидента Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сегодня ночью, 3 сентября, около 00:10 на 2-м километре трассы Томск-Мариинск произошло трагическое ДТП. Сбитый легковой машиной человек скончался от полученных травм на месте аварии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«Автомобилем Lada 211440 под управлением 20-летнего мужчины совершен наезд на пешехода, который, по предварительным данным, двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате мужчина-пешеход скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на одежде погибшего отсутствовали световозвращатели. Детали происшествия выясняются, также устанавливается личность сбитого насмерть мужчины.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что по итогам первого полугодия 2023 число ДТП в регионе сократилось на 19%.

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