Количество ДТП в Томской области в первом полугодии 2023 года сократилось на 19%

Фото: Светлана Маковеева

В Томской области в 2023 году на 19% снизилось количество ДТП, раненых стало меньше на 19%, погибших — на 14%. Об этом сообщили в обладминистрации со ссылкой на региональное УМВД.

«Основными видами ДТП стали столкновение транспортных средств (65 случаев), наезд на пешехода (55), съезд с дороги (15), а также наезды на препятствия и падение пассажиров», — говорится в сообщении.

Чаще всего аварии случались из-за превышения скорости — 57 случаев, выезда на встречную полосу — 18, нарушений правил проезда перекрестков — 17, а также нарушений правил проезда пешеходных переходов.

Скоростной режим в регионе контролирует фото- и видеофиксаци. В регионе установлены 76 стационарных комплексов и 29 передвижных пунктов, 16 из которых работают в круглосуточном режиме.

За полгода текущего года выявлено почти 1,5 тысячи случаев управления автомобилем с пьяном виде или отказа от прохождения освидетельствования, из них 177 — повторно в течение года.

«Количество ДТП с участием пьяных за рулем снизилось на 69%, с участием пешеходов — на 10 %, с участием детей в возрасте до 16 лет — на 42%», — говорится в сообщении.

Из-за плохих дорог в регионе произошло 32 ДТП, из них 13 по причине неразличимой дорожной разметки. Из-за содержания дорог возбуждено 124 дела об административных правонарушениях, из них 100 — в отношении юрлиц, 24 — должностных.