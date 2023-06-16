Жительницу Томска будут судить за ДТП с подростком

Дело будет рассматривать Томский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Томска, которая в октябре 2022 года сбила 16-летнего подростка, будут судить, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Авария произошла в деревне Поросино Томского района.

«По версии следствия, женщина не справилась с управлением и выехала на левую по ходу своего движения обочину, где совершила наезд на подростка, двигавшегося в попутном направлении», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

С места ДТП женщина скрылась. А 16-летний подросток получил травмы головы, также у него были сломаны ноги. Дело будет рассматривать Томский районный суд.

Также СК проверит информацию нападении собак на детей в Томске.