«Дербент, Хургада»: жители Томской области рассказали, где отдохнули летом 2023

Многие жители региона отдыхали в России и ближнем зарубежье. Фото предоставлены героями публикаций

Летом 2023 года заметно увеличились расходы россиян на путешествия. По данным Росстата, уже в июне подорожали путевки в дома отдыха, пансионаты, проживание в гостиницах, мотелях и хостелах России. Выросли цены и на поездки за рубеж – в Турцию, Закавказье, Азию. Какие путешествия оказались по карману жителям региона в этот теплый сезон, выяснила журналистка «Комсомольской правды – Томск».

Фото предоставлено героем публикаций

Учительница начальных классов Мира Александровна В. почти месяц осматривала достопримечательности Дагестана. Чтобы сэкономить, она снимала квартиру, сложившись с двумя коллегами. Томичка уже не впервые путешествует летом в компании своих приятельниц.

Фото предоставлено героем публикаций

«Мы были там 25 дней, посетили Каспийск, Махачкалу и другие места республики. Местный климат мне не подошел, зато красота природы – неимоверная. Больше всего понравился Дербент», - рассказала Мира Александровна.

Фото предоставлено героем публикаций

Планировала поездку в Дагестан и жительница Томска Алла, однако отдых в Махачкале пришлось перенести на осень.

«Мы узнали, что даже с учетом скидок для ребенка нам с сыном только перелеты с пересадкой туда и обратно обошлись бы в 80 с лишним тысяч рублей. Теперь летом многие едут в Дагестан, так что мы лучше осуществим свою задумку на осенних каникулах – так будет дешевле», - поделилась женщина.

Томичка Юлия не стала отступать от семейной традиции и отправилась на отдых в Казахстан. Девушка пояснила, что это ежегодный ритуал для нее и ее близких.

«Я живу в Томске с 11 лет, каждое лето езжу на свою Родину - в Балхаш. Приучила к этому и мужа – коренного томича. Он влюбился в это место, с весны уже водит разговоры о поездке. Там всегда тепло, овощи, фрукты», - делится Юлия.

Балхаш. Фото предоставлено героем публикаций

Девушка уточнила, что в финансовом плане поездка в Казахстан в 2023 году оказалось не такой выгодной, как раньше. Курс тенге изменился, все подорожало, теперь надо брать с собой больше денег. Однако путешествие все же не оказалось слишком накладным для Юлии, которая работает менеджером в одной из местных компаний.

Удалось осуществить свою задумку и домохозяйке Елене: она свозила 10-летнего сына в гости в Алматы. Больше всего томичей впечатлили виды на колоритный мегаполис, которые им открылись со смотровой площадки на горе Кок-Тюбе.

«Мы туда поднимались на фуникулере прямо с центральной площади Абая. У ребенка много впечатлений, да и у меня тоже. В Алматы мы уже 2-й раз, ничуть не пожалели, что повторили путешествие», - призналась Елена.

Фото предоставлено героем публикаций

Житель Верхнекетского района Томской области Николай рассказал, что в этом году у него особенный отпуск по 2 причинам. Во-первых, парень является участником СВО, он прибыл домой после лечения в госпитале. Во-вторых, за время отпуска он успел сменить статус холостяка на статус супруга.

Собеседница издания Анна побывала в Новосибирске. Она признается, что отдых был коротким, однако насыщенным. Больше всего женщине и ее сыну запомнились аквапарк и музей «Галерея времени».

Еще одна томичка – Елена – отправилась в августе в отпуск в Москву.

Северчанка Марина – уже месяц отдыхает у дочери в Севастополе. Говорит, что видит на улицах много военных, однако горожане живут спокойно, о тех или иных происшествиях узнают лишь из новостей.

Севастополь Фото: Анна САДОВНИКОВА

Отметим, что практически все опрошенные журналисткой жители региона признались, что выбрали этим летом внутренний туризм. Лишь томич Константин рассказал, что отдыхал на востоке Египта – в городе Хургада.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, на скольких гостей рассчитаны местные гостиницы, санатории и базы отдыха.

Читайте также Томичам рассказали, когда и как правильно выкапывать картошку