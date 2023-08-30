Томичам рассказали, когда и как правильно выкапывать картошку

Нужно отсчитать 90 дней от момента посадки картофеля, только затем клубни можно выкапывать Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Жительницу села Дзержинское Наталью Абушаеву можно назвать настоящим специалистом по выращиванию картофеля. Много лет назад женщина переехала из областного центра в пригород, где увлеклась огородом. Сегодня она рассказала журналистке «Комсомольской правды – Томск» о том, когда и как нужно выкапывать клубни картофеля.

Когда выкапывать картошку

Традиционно большинство жителей Томской области собирают урожай картофеля в конце августа – начале сентября. Однако в каждом конкретном случае, по словам Натальи Абушаевой, нужно ориентироваться на главное правило: отсчитывать определенное количество дней с момента посадки.

«Запомнить это элементарно: выращивается картошка ровно 90 дней. Поэтому нельзя забывать, в какую дату садили. Ничего страшного, если клубни побудут в почве подольше, главное – доставать их не ранее, чем через 3 месяца», - говорит Наталья Александровна.

Тот, кто оставляет картофель в земле более 90 дней, может столкнуться с небольшими трудностями. Если ботва засохнет, искать клубни будет не так просто.

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Иногда люди торопятся и собирают урожай в дождливую погоду. Однако лучше всего для этого выбирать сухое время. По мнению Абушаевой, это очень важно, поскольку тогда клубни остаются достаточно чистыми.

«Так будет меньше заботы. Хотя некоторые люди в любом случае предпочитают мыть картошку. Мы же просто ее высыпаем, она еще дополнительно подсыхает. Все это немаловажно для правильного хранения», - рассказывает собеседница издания.

Наталья говорит, что подходящее для сбора урожая время бывает каждую осень. Даже в дождливый сезон наступают 2-3 солнечных денька. Женщина уточняет, что ее семья никогда не торопится с картофелем и ориентируется на прогноз погоды. Чаще всего выкапывать получается до 10 сентября.

«Вот сейчас мы как раз ждем погоду. Заморозков не боимся, потому что у нас всегда бывает волшебное время - Бабье лето. Вот его и можно подобрать. А пока что у нас еще есть ботва зелененькая, кое-где даже цветочки», - поделилась жительница Дзержинского.

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Отметим, что в данный момент метеорологи сервиса Gismeteo прогнозируют отсутствие дождя 31 августа, 7, 11, 12 и 15 сентября.

Как выкапывать картошку

Некоторые жители села при сборе урожая используют мотоблок, облегчая себе труд. Однако большинство, по словам Натальи, предпочитают ручной способ. Женщина уверена, что во втором случае человек вкладывает в сбор урожая больше души, а в этом секрет самого качественного и вкусного картофеля.

Абушаева уточняет, что при вскопке у каждого любителя огорода есть свои предпочтения. Некоторые пользуются лопатой, однако не очень удобно.

«У наших копщиков - вилы, причем прочные, кованые. Если они будут слабенькие, черенок поломается. Считаю, это самый подходящий инструмент: земля сыплется между зубьями, и картошка практически чистенькая, ее просто откидывают», - говорит сельчанка.

Как хранить картошку

Когда семья Натальи выкапывает клубни, сразу же, на поле, их сортирует. В одну кучу складывают мелкие картофелины – они пойдут на корм животным. В другую - побеги среднего размера, которые пустят на семена. Крупную же картошку откладывают для хранения. Для этого сибирякам важно иметь довольно глубокий погреб.

Для хранения картофеля нужен глубокий погреб. Фото предоставлено героем публикации

«Храним урожай под землей, чтобы не промерз. Если картошка сухая, ее, когда перебрали, сразу опускаем в мешках в погреб. Он у нас выложен кирпичом, там есть втягивающая и вытягивающая отдушины. Если же оставить урожай на поверхности, клубни позеленеют и станут вредными», - пояснила Наталья Александровна.

Женщина добавила, что поначалу лучше оставлять погреб открытым, чтобы картофель дышал и проветривался. Только с наступлением морозов подземное помещение закрывают.

Главная ошибка огородников

Жительница села рассказала, что, если неправильно вставить вилы или лопату, можно проткнуть либо разрезать самый крупный картофель. Дело в том, что иногда он лежит немного в стороне или ближе к кусту.

«Это довольно частая ошибка, которую потом приходится исправлять. Поскольку испорченный картофель в погреб не положишь, так как он даст гниение, его складывают отдельно и стараются в ближайшее время скормить животным или сами употребить в пищу», - пояснила Наталья Абушаева.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в текущем году в регионе на финансовую поддержку садоводов решили направить почти 10 млн рублей.

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