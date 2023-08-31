«Заключили под стражу»: бывшим томским чиновникам изменили меру пресечения

Судебный акт уже вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске изменили меру пресечения бывшему заместителю губернатора Томской области Евгению Паршуто и экс-главе Томского района Александру Терещенко. Такое решение суд принял по апелляционному представлению государственного обвинителя, сообщили в прокуратуре Томской области.

«В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями», - напомнили в ведомстве.

Ранее экс-губернатору меру пресечения изменили на домашний арест, а экс-главе Томского района – на подписку о невыезде. Государственный обвинитель обжаловал это решение, и Томский областной суд представление удовлетворил. Судебный акт уже вступил в законную силу.

Напомним, что чиновников обвиняют в злоупотреблении полномочиями при строительстве Корниловской школы с причинением ущерба более 10 миллионов рублей. Первое заседание по этому делу состоялось 20 марта 2023 года. Евгения Паршуто задержали 17 октября 2022 года, а Александра Терещенко – 10 ноября 2022 года.