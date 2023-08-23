«Тигр» зашел сзади и сжег танк ВСУ»: томич рассказал, что видел в зоне СВО

В разведподразделении Олега назначили старшим стрелком-водителем. Фото предоставлено героем публикации; фото: Александр Коц

У 50-летнего томича Олега просто громадный послужной список. Сначала была срочная служба на Дальнем востоке – там усиливали РВСН в начале 90-х. Затем - водительский стаж в милиции. Поездки в Чечню. Осенью 2022 года мужчина узнал, что мобилизуют его сына, для себя решил: «Мое место там же». Отправился на СВО добровольцем. Все подробности узнала «Комсомольская правда – Томск».

«Смотрю – один за другим мои товарищи подписывают контракты. Говорю жене: «Где мой военник?». Утром в военкомат. Когда оформлялся, она была рядом и видела, сколько там добровольцев – даже по 50-60 лет. Сказала, что и не думала, что в Томске настолько много настоящих мужчин», - рассказывает Олег.

Пробыв 2 недели в палаточном лагере в Юрге, томич отбыл в ЛНР. Там он стал старшим стрелком-водителем в разведподразделении. Группу Олега отвозили на 3-5 дней то в Северодонецк, то в Лисичанск, где нужно было решать боевые задачи. Затем - пара дней отдыха в прифронтовой зоне и снова на задание.

По наблюдению опытного военного, боевые действия в ЛНР кардинально отличаются от того, что он видел в Чечне.

«Там стреляли из автоматов, а теперь совсем другое. Мы сколько ездили – в Сватово, Красный Лиман, мой напарник ни разу не брал оружие. При прилете оно не поможет. Часто не слышно заранее, только шелест рядом и сразу разрыв. Сейчас работают дроны и тяжелая артиллерия», - говорит Олег.

Серьезных ранений у томича ни разу не было, однако он получил небольшие травмы при применении противником кассетной бомбы. Поначалу и сам не почувствовал, что иголки вонзились в шею и в руку. Кровь заметили сослуживцы.

Фото предоставлено героем публикации

Самым сложным на СВО для Олега оказалось сформировать разведгруппу. Нужно был подобрать надежных людей из тех, кого ты пока еще почти не знаешь.

«Когда мы еще только ехали туда, все прямо такие деловые были. А как стало слышно разрывы, некоторые притихли. Своих людей со временем я и там нашел. Сдружились, нас 4 боевых товарища: из Томска, Новосибирска, Кемерова и Абакана» - делится мужчина.

К сожалению, через некоторое время друзей раскидали по разным локациям. С одним из товарищей Олег позже случайно встретился, выполняя задачи на очень сложном направлении. Тогда брали бетонку. Почти километровая дорога вся простреливалась. Противник спрятал Т-64 в бетон, снаружи оставалась лишь башня.

«Мы этот участок на КАМАЗах проскакивали под 130 км в час. Потому что, если ты остановишься – все. Враг сидел на вершине, это метров 600-700. Внизу ложбинка, ручеек и высокая трава. Еще «лепестки» разбросаны на каждом сантиметре. Надо и вниз смотреть, и вверх, откуда стреляют», - вспоминает томич.

Так называемую бетонку удалось взять. Олег предполагает, что за выполнение именно этой боевой задачи ему собираются вручить награду. Кроме того, как предупредили военного, будет еще 2 медали.

Фото предоставлено героем публикации

Отвечая на вопрос о том, что Олега больше всего впечатлило на СВО, он рассказал следующий случай. Спрятанный в бетон вражеский танк однажды все-таки вышел на поле. К нему навстречу выехал наш бронемобиль «Тигр».

«У этих боевых машин был танковый биатлон, как сказали мои сослуживцы. Русский водитель оказался смекалистей. Когда противник поворачивал вправо, наш резко уходил влево. Пока тот крутил башню в одну сторону, этот шел в другую. В итоге «Тигр» смог зайти сзади, ударил по бензобакам и сжег его. Хотел бы я пожать тому бойцу руку!», - сказал житель Томска.

Вполне возможно, что рукопожатие состоится, ведь уже в сентябре Олег снова собирается отправиться в зону проведения спецоперации. Сейчас мужчина подготавливает необходимые документы для того, чтобы подписать с Министерством обороны РФ новый контракт.

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