Артиллеристы ударили по позициям ВСУ снарядом с надписью «Привет из Томска»

Своеобразный жест благодарности томичам военные сняли на видео. Фото: ОНФ

Участники спецоперации ударили по позициям противника необычным снарядом, на котором написали: «Привет из Томска». Артиллеристы посвятили выстрел землякам - в знак благодарности за моральную и материальную поддержку. Об этом «Комсомольской правде – Томск» рассказала координатор регионального исполкома «Народного фронта» Людмила Тренина.

Подготовку к выстрелу и сам залп томские бойцы сняли на видео. Запись начинается со слов одного из артиллеристов: «Дорогие жители Томска и Томской области! От лица военнослужащих гаубичного дивизиона мы рады вас приветствовать. Благодарим за помощь, поддержку, за то, что не забываете нас и всячески нам помогаете. Этот выстрел сейчас мы посвящаем вам».

Далее на записи видно, как один из бойцов подносит артснаряд другому военному, тот берет черный маркер и делает символическую надпись.

Фото: ОНФ

Далее звучит команда: «Один снаряд зарядить!», ее исполняют четверо парней. На съемке видно, что орудие установлено в лесополосе, его прикрыли маскировочной сетью.

Фото: ОНФ

Когда бойцы доложили: «Заряжено!», командир произнес: «Орудие, выстрел!». Момент залпа по позициям ВСУ также запечатлен на видео.

Фото: ОНФ

Людмила Тренина пояснила, за что конкретно томичи поблагодарили земляков этим выстрелом.

«Нашим ребятам постоянно идут посылки с Родины. Через ОНФ их отправляют и обычные жители, и бизнесмены. С местным отделением объединения предпринимателей и с сообществом «Все для фронта 70» мы доставляли артиллеристам бронежилеты, наушники, спецсредства для выполнения боевых задач», - рассказала Тренина.

Людмила добавила, что на днях для лечения томских бойцов в госпитали бесплатно доставили очередную партию уникальных скальпелей-коагуляторов. Всего местный производитель безвозмездно передал через «Народный фронт» уже 20 приборов, стоимость каждого из них – более 500 тысяч рублей. Это уникальное оборудование, позволяющее быстро остановить кровотечение на любом этапе эвакуации и качественно прооперировать раненого.

«Все в непрерывном процессе: увозим одну партию гуманитарки, сразу начинаем формировать следующую. Самая последняя новость: объявлен очередной сбор для военных госпиталей. ОНФ просит откликнуться аптеки и всех, кто работает с поставками лекарств, медоборудования, ортопедии, средств реабилитации», - сказала изданию сотрудница «Народного фронта».

Посылки с медикаментами и оборудованием отправят в конце сентября – начале октября. Другой гуманитарный груз томичам, служащим в разных подразделениях на передовой, направят уже в середине первого осеннего месяца.

Фото: ОНФ

Напомним, ранее мобилизованный офицер перечислил «Комсомольской правде – Томск», чем можно помочь землякам – участникам СВО.

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