В 2023 году из Томской области вывезли 2 тысячи тонн кедрового ореха

Фото: Россельхознадзор

С начала 2023 года сотрудники федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору оформили вывоз из Томской области 1 985 тонны кедрового ореха. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Уточняется, что показатели за аналогичный период 2022 года были меньше почти в 3 раза.

«Больше всего ценного дикороса, собранного в регионе, предназначалось для покупателей из Китайской Народной Республики, куда в текущем году отгружено 1 461 т, а в 2022 году — 630 т.», - говорится в сообщении.

Орех также экспортировали из Томской области в Испанию, Сербию, Турцию, Латвию, Чешскую Республику, ОАЭ, Армению, Казахстан и Беларусь. Все партии товара соответствовали требованиям импортеров.

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