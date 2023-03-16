В Томской области на финансовую поддержку садоводов направят почти 10 млн рублей

Финансирование и ремонт в садовых товариществах проводят на 50% за счёт областного бюджета, такую же сумму платят дачники. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На развитие инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в 2023 году направят 9,7 млн рублей. Финансирование реализуют в рамках государственной программы “Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области”, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

На выделенные средства планируют отремонтировать дороги внутри СНТ “Мичуринец” в Колпашево и “Химик-2” в посёлке Копылово, построить новую систему водоснабжения в СНТ “Весна” в Степановке. В 2022 году участки поддержали на 8 млн рублей. На территориях возвели линии электропередач, провели кадастровые работы, починили объекты водоснабжения.

По словам председателя регионального отделения “Союза садоводов России” Андрея Маркина, в 2022 году ремонт и строительство новых объектов электроснабжения провели в СНТ “Петрово” (деревня Петрово), “Молодежный” (деревня Лоскутово), “Вагонник” (посёлок Хромовка). Привели в нормативное состояние водоснабжение в СНТ ”Горка” и “Химик-2” (посёлок Копылово), “Рябинка” (посёлок Светлый). В СНГ “Строитель” (посёлок Богашево), “Листопад” (деревня Старолоскутово), “Заря-2” (посёлок Родионово) и “Сад” (деревня Барабинка) провели землеустроительные работы.

Финансирование и ремонт в садовых товариществах проводят на 50% за счёт областного бюджета, такую же сумму платят дачники. Землеустроительные (кадастровые) работы на 80% проводят на региональные средства.

Напомним, для начинающих предпринимателей Томской области увеличили сумму субсидий до 700 тысяч рублей.