В Томской области снижается заболеваемость энтеровирусом

Среди заболевших - в основном дети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость энтеровирусом в Томской области немного снизилась, сообщили в управлении Роспотребнадзора Томской области. При этом за минувшую неделю было выявлено более 40 подозрений на эту инфекцию, что больше среднего уровня предыдущих лет почти в два раза.

«Среди заболевших - в основном дети», - отметили в ведомстве.

Более половины случаев – это дети до трех лет. Почти 30% заболевших – дети от трех до шести лет. Заболеваемость среди детей от семи до 17 лет составляет чуть больше 14%, а среди взрослых – всего чуть менее 5%. Больше всего заболевших в Томске и Томском районе, есть случае заноса заболевания в детские учреждения.

Энтеровирус довольно распространен и устойчив к среде. Но чаще всего заражение происходит из-за купания в необорудованных местах и пренебрежения личной гигиеной.

Ранее томичей предупредили о подъеме заболеваемости энтеровирусом.