Известные медики из Томской области отправились на СВО оперировать раненых

Андрей Медведев и руководитель регионального исполкома ОНФ в Томской области Сергей Шаляпин. Фото: "Народный фронт"

Бывший главврач Молчановской районной больницы, хирург Андрей Медведев и его коллега анестезиолог Евгений Музыченко заключили контракт с Минобороны на полгода. 1,5 недели назад медики уехали в зону проведения специальной военной операции, чтобы спасать жизни земляков. Об этом изданию «Комсомольская правда – Томск» рассказал координатор регисполкома томского отделения «Народного фронта» Владимир Погудин.

«Медведев - депутат Думы Молчановского района, достаточно известный в регионе врач, 8 лет возглавлял райбольницу, хирург с 20-летним стажем. Его коллега - из того же учреждения, уже второй раз едет в зону СВО как военный медик. Такое не в каждой области происходит», - с гордостью говорит Владимир Геннадьевич.

Узнав о решении опытных медиков ехать на Донбасс, активисты ОНФ передали им профессиональные военные аптечки, а также бескаркасные носилки, эвакуационные стропы, банданы, паракордовые браслеты. Одна из местных компаний подарила каждому врачу по дорогостоящему медицинскому прибору - скальпелю-коагулятору.

«Каждый такой аппарат стоит более 500 тысяч рублей. Вещь незаменимая! Позволяет сверхбыстро остановить кровотечение и качественно прооперировать человека - именно то, что нужно в сложнейших условиях. Медведев и Музыченко удивились таким подаркам. Спасибо за них томскому производителю», - говорит Погудин.

Хирург Андрдей Медведев в момент получения уникального скальпеля-коагулятора. Фото: "Народный фронт"

Он уточнил, что всего через ОНФ производящая компания передала в военные госпиталя уже 20 таких скальпелей. Высокочастотный электрохирургический аппарат воздействует точечно, давая возможность без опаски проводить тончайшие манипуляции.

Отправившихся на СВО медиков поддержали не только земляки, но и жители других городов. Так, на местном портале molchanovonews.ru рассказали интересный случай, который произошел с томскими врачами недавно в Санкт-Петербурге. Таксист-азербайджанец вез их по городу около часа. Случайно он узнал из разговора, что хирург и анестезиолог едут лечить раненых бойцов. Водитель настолько впечатлился, что не взял с пассажиров ни копейки, лишь попросил обнять медиков.

«Когда медики приходили к нам в штаб, Медведев сказал: «Надеюсь, полученные мною на гражданке профессиональные качества пригодятся там». Даже не сомневаемся в этом. Ведь бойцы, которые тоже к нам нередко заглядывают, говорят о нехватке узких специалистов – как раз хирургов, анестезиологов, реаниматологов, фельдшеров», - поделился Владимир Погудин.

Добавим, что в 2023 году томичи собрали и передали врачам Донбасса через ОНФ уже 6 крупных партий медикаментов. Подробнее о помощи землякам - участникам СВО «Комсомольская правда – Томск» рассказывала в материале «Костыли и инвалидные коляски»: томичи отправили на СВО жизненно важную медтехнику».

Читайте также «Трусливых выталкивали из самолета»: томский десантник Бикмаев рассказал о службе в ВДВ