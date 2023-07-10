«Костыли и инвалидные коляски»: томичи отправили на СВО жизненно важную медтехнику

Дорогостоящую помощь оказывают адресно - по заявкам военных врачей. Фото: ОНФ

Обычно, говоря о гуманитарной помощи, волонтеры перечисляют отправленные на СВО дроны, тепловизоры, экипировку, продукты. Но не менее значимую роль для спасения бойцов играют медтехника и средства реабилитации. Координатор «Народного фронта» Владимир Погудин рассказал «Комсомольской правде – Томск», что землякам на передовую регулярно доставляют и «медицинские» грузы, в том числе – уникальные приборы для оказания помощи раненым.

«Одна из местных компаний в очередной раз передала в полевые госпиталя скальпели-электрокоагуляторы, на этот раз сразу 4 аппарата. На передовой такое оборудование считается уникальным, ведь оно дорогостоящее. Инструмент позволяет хирургам проводить тончайшие манипуляции», - рассказывает Владимир Геннадьевич.

С помощью ЭХВЧ-скальпеля хирурги точечно воздействуют на биологические ткани высокочастотным током. Происходит нагревание, белок свертывается, в результате – быстро останавливается кровотечение.

«У нас уже есть отзывы полевых врачей. Они перечислили преимущества электрического коагулятора – возможность воздействовать локально и удобство использования. С помощью таких скальпелей раненым землякам оказывают высококвалифицированную помощь при эвакуации, уменьшая объемы кровопотери», - поясняет Погудин.

Пригождается в госпиталях и то стоматологическое оборудование, которое большой партией переправили на Донбасс. К сожалению, на передовой не редки случаи ранения лиц, зачастую срочно требуется восстанавливать челюсть. Именно эти задачи помогает решать «стоматологическая» помощь, переданная землякам-участникам СВО.

«3 месяца назад мы впервые отвезли ребятам в ЛНР и серьезные средства реабилитации. Отправили несколько инвалидных колясок, опоры-ходунки, тренажеры и костыли. Сейчас, к сожалению, это важно и востребовано. Груз вышел аж 700 кг. И все это там на вес золота», - говорит Владимир Погудин.

Марлевые повязки, стерильные бинты, хлоргексидин, подгузники для взрослых, перчатки, шприцы - то, что нужно всегда и в больших количествах, ОНФ поставляет регулярно. Особый акцент – на медикаментах, прежде всего обезболивающих препаратах и противовирусных. В подготовке таких посылок участвуют не только волонтеры и неравнодушные горожане, но и представители медицинских организаций Томска, аптек, чиновники.

Отдельно активист отметил, что прихожане Знаменского Храма ежедневно шьют для военнослужащих медицинские подсумки и бескаркасные носилки, в которые вкладывают иконки.

Фото: ОНФ

Все необходимое волонтеры собирают по конкретным заявкам из госпиталей.

«Сейчас открыт новый сбор, обрабатываем списки, полученные от военных медиков. Просим по возможности откликнуться аптечным организациям и компаниям, работающим в сфере поставок лекарств, медоборудования, ортопедии и средств реабилитации. Рады и поддержке от граждан, спасибо тем, кто не в стороне, когда речь идет о жизни и здоровье защитников», - сказал сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» Константин Юденко.

Недавно партию медпомощи лично отвозил атаман Корниловского казачьего общества Евгений Денисов с боевыми товарищами. Сопроводил 2 автобуса в Курск.

«Потом все отправили томским казакам в Луганск. Еще и оба ПАЗика передали в безвозмездное пользование госпиталям от департамента образования региона и администрации Шегарского района. А ремонтировали эти автобусы всем миром – автотранспортные предприятия, сервисы и простые жители», - делится Владимир Погудин.

Он добавил, что в Курске распределять медицинское оборудование и препараты по полевым госпиталям Донбасса помогает волонтерское движение «Zа Родину». Все переданное из Томска уже используют по прямому назначению, спасая жизни раненых парней.

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