«Каракурт в Томске не выживет»: смертельно опасный паук томичам не угрожает

Фото: Карадагский природный заповедник / "Вконтакте"

Жители Томской области опасаются, что в регионе поселится ядовитый паук каракурт. Как известно из открытых источников, он буквально захватывает российские города. Зона обитания опасных членистоногих расширяется из-за потепления климата. Так, в Вологде в начале июля 2023 подросток попал в реанимацию после укуса каракурта. Встречают этих пауков даже в Новосибирской области. Однако, как уверил журналистку «Комсомольской правды – Томск» местный ученый, у томичей пока нет повода для волнений.

Яд каракурта или Черной вдовы опаснее змеиного. Уже через 15-20 минут после укуса тело охватывает жгучая боль. Затем появляются озноб и другие симптомы отравления, включая затруднение дыхания и судороги.

«В крови наступают значительные изменения. С исчезновением симптомов отравления состояние больного постепенно улучшается», - поясняют в Telegram-канал «Облздрав 34».

Смерть от укуса этих пауков регистрировали только в тех случаях, когда люди не получали медицинскую помощь. Для лечения применяют противокаракуртовую сыворотку. Советский и казахстанский зоолог, профессор Павел Мариковский предложил прижигать место укуса спичкой не позднее 2 минут после инцидента, чтобы еще не всосавшийся яд разрушился от нагрева.

С этими проблемами жители Томской области вряд ли столкнутся в ближайшей перспективе, только если не отправятся путешествовать в южные регионы.

«Каракурт томичам не угрожает. Пока. Действительно он расширяет свой ареал. Но, как правило, ограничивается самыми теплыми частями степей. Есть он уже в некоторых районах Алтая. Вполне допустимо, что каракурты в небольшом количестве появились и в южных степях Новосибирской области», - рассказывает изданию профессор кафедры зоологии беспозвоночных ТГУ Владимир Романенко.

По словам ученого, в Томской области все-таки можно, хоть и крайне редко, встретить каракуртов. Правда, речь здесь идет не о прижившихся в регионе смертельно опасных пауках, а о случайно завезенных с фруктами или другими товарами.

«Относительно недавно был случай завоза каракурта в один из районов нашей области. Был большой шум. Все закончилось благополучно», - припомнил профессор.

Фото: Карадагский природный заповедник / "Вконтакте"

По мнению Владимира Никифоровича, каракурт вряд ли сможет выжить в Томске из-за особенностей климата, коротких летних периодов.

«У нас намного холоднее по сравнению с Вологдой», - добавил Владимир Никифорович.

Для тех, кто собирается в путешествие в южные регионы, уточним: пик укусов пауков приходится на 2 последних месяца лета.

«В этот период происходит их миграция. Чаще всего укусы происходят на природе во время отдыха, работы на приусадебных участках, в частных домах», - пояснили специалисты в Telegram-канал «Облздрав 34».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что житель Томска Сергей разводит у себя дома самых ядовитых пауков в мире – птицеедов.

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