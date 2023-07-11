Томичам объяснили, почему дикие животные выходят к людям

Животные теряют страх перед человеком Фото: Павел КЛОКОВ

В Томской области нередко дикие животные подходят близко к жилью. Напомним, что ночью 29 июня медведь гулял по центру Томска. Начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин объяснил, что такие случаи происходят из-за того, что животные теряют страх перед человеком. Эксперт отметил, что дачники нередко создают свалки, в которых есть пищевые отходы, а то и сами подкармливают детенышей диких зверей. И они, вырастая, приходят к человеку. Впрочем, в этом году случаев, когда животные выходят к человеку, меньше, чем было в 2022 и 2021 годах.

При этом Виктор Сиротин рассказал, что при этом случаев нападения диких животных на человека зафиксировано не было. Редко животные и проявляют агрессию. Исключением является разве что медведь, зашедший в центр Томска. Но в этом случае животное было напугано и реагировало на раздражающие факторы соответствующе.

Численность медведей в Томской области составляет около девяти тысяч особей, и это количество остается неизменным на протяжении определенного времени. В регионе увеличивают количество особей, которые могут быть добыты на охоте, но томичи активность не проявляют. Например, в прошлом году лимит составлял 1700 особей, но фактически охотники добыли только 30% от этого количества.