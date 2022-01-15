Агамы, пауки-птицееды и реснитчатый бананоед: томичи рассказали о необычных домашних животных

Фото: предоставлено героями публикации

Для многих понятие «домашние животные» связано с котами, собаками или хомячками. А что если домашний питомец это - реснитчатый бананоед, агама или паук-птицеед? «Комсомолка» пообщалась с томичами, у которых дома есть экзотические и необычные питомцы.

Агамы и реснитчатый бананоед

Любовь к экзотическим животным у Юлии началась с реснитчатого бананоеда. Женщина с мужем решила завести питомца и обратила внимание на ящериц. На выбор животного повлияли два важных фактора - у Юлии аллергия на кошек, а с собаками она не дружит.

Молодые люди нашли по объявлению женщину, которая разводит различных ящериц и взяли реснитчатого бананоеда.

Реснитчатый бананоед - это ночной геккон. Зовут его Гоша, сейчас ему два года. В основном, весь день он спит, а ночью начинает проявлять активность. В неволе гекконы могут дожить до 12 лет.

Когда покупала корм реснитчатому бананоеду, Юлия обратила внимание на бородатых агам, и они ей очень понравились. На данный момент у Юлии 5 самок, 1 самец и 27 детенышей агам.

«Я люблю драконов, а бородатые агамы очень фактурные. Они прям дракончики и выглядят классно. Они мне нравятся внешне и по характеру. Этот вид ящериц меня сильно зацепил» , - рассказывает девушка.

Фото: предоставлено героем публикации

Содержать таких питомцев не трудно, главное создать правильные условия проживания - горизонтальные террариумы, ультрафиолетовая лампа 10- 12% мощности и точка прогрева в виде зеркальной лампочки где-нибудь в углу. В террариуме обязательно должна быть вентиляция.

У ящериц должен быть режим дня, также необходимо соблюдать режим питания. Бородатые агамы считаются всеядными ящерицами. Они едят как растительный корм, так и насекомых специальных сортов.

Фото: предоставлено героем публикации

Что касается растительной пищи, то им можно тыкву, салаты, кабачки, фасоль стручковую без семян, иногда сладкие фрукты.

Агамы дружелюбные и спокойные к человеку, особенно если приручить их с детства. Также Юлия уточнила, что сами они никогда не нападают. Очень низкая вероятность того, что бородатая агама будет агрессивно себя вести по отношению к человеку.

В ближайшее время заводить новых питомцев Юлия не планирует из-за нехватки времени.

Пауки-птицееды

Экзотические и опасные питомцы у Сергея — это пауки-птицееды. Они являются самыми ядовитыми в мире. Несколько лет назад в зоомагазине Сергей увидел паука-птицееда и купил его.

«Первый паук у меня вырос примерно 18 сантиметров в лапах, и тут я уже остановиться не смог. Появился второй, третий и так далее. Дошло до того, что уже сам развожу этих пауков», - отметил собеседник.

Терафоза стирми, или Xenesthis immanis, - самый большой паук в коллекции Сергея. Размеры лап паука - 23 сантиметра.

Для взаимодействия с пауками-птицеедами необходимо соблюдать технику безопасности и проделывать все манипуляции пинцетом. Паук защищает свою территорию, поэтому нужно заманить его в укрытие.

Помимо пауков, у мужчины есть привезенный из Италии самец агама. Сергей отдает его на спаривание. В основном, агам берут детям, у которых аллергия на шерсть или пух.

Люди реагируют по-разному на питомцев Сергея: кто-то испытывает удивление, а кто-то интерес. Сергей отметил, что после покупки первого питомца у людей возникает желание заводить как можно больше животных.