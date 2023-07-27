«Затянуло в воронку»: стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика под Томском

Улыбчивому, жизнерадостному Андрюше было всего 9. Фото из открытого источника: аккаунт Юлии Ким в сети "Одноклассники"

24 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области сообщила о трагедии, которая произошла накануне в Верхнекетском районе. «На озере Светлое в поселке Белый Яр предположительно утонула женщина 1988 года рождения», - рассказали спасатели. На следующий день из этого же населенного пункта пришла еще одна ошеломляющая весть: утонул мальчик 2013 года рождения. «Комсомольская правда» рассказывает, что на данный момент известно о гибели ребенка.

В первой половине вторника, 25 июля, два мальчика пришли на берег затона реки Кеть. Взрослые не сопровождали детей на прогулке. Как рассказывают очевидцы, у 9-летнего ребенка унесло водой обувь, которую он попопытался достать.

«Они с другом кидали камни в воду, у него нечаянно тапок в воду попал, он за ним шагнул и сразу ушел, у нас же тут везде обрывы. Просто ужасный несчастный случай», - написала местная жительница Надежда Шанина в Telegram-канале «Регион-70».

Некоторые подписчики паблика отметили, что у мальчика могли начаться судороги, так как Кеть - холодная река. По информации спасателей, которые в 14:00 26 июля отыскали тело утонувшего ребенка, температура воды на дне водоема составляла 12°С.

Фото: ОГБУ "ТО ПСС"

Узнавшие о трагедии томичи стали дискутировать в комментариях о том, правомерно ли допускать детей этого возраста к реке без надзора взрослых. Многие сошлись во мнении, что в деревнях практически невозможно уследить за привыкшими вольно гулять ребятишками.

«Мой знакомый из тех мест. То, что дети одни на реку идут, там это норма, старшие присмотрят за младшими», - написал один из подписчиков паблика.

«Там все самостоятельные. Детишки купаются везде, где вода есть и сети не стоят», - подтвердила в комментариях жительница Томской области Александра.

Судя по фотографиям, которые в открытом доступе выложены в соцсети на странице матери утонувшего мальчика, водоем всегда был излюбленным местом отдыха семьи.

Фото из открытого источника: аккаунт Юлии Ким в сети "Одноклассники"

Как удалось выяснить изданию, утонувшего мальчика звали Андрей. Он был из неполной многодетной семьи. Мама погибшего, Юлия Ким, работает техничкой в Белоярской СОШ №1.

Фото из открытого источника: аккаунт Юлии Ким в сети "Одноклассники"

«У нее остались еще старшая дочка и младшая, которая перешла в пятый класс. Очень жалко мальчика! В поселке говорят, он просто за обувью пошел в воду. Ребенок был жизнерадостный, отзывчивый. Горькая потеря для матери», - поделилась с изданием «Комсомольская правда – Томск» жительница поселка Белый Яр Яна П.

После гибели Андрея прокуратура Верхнекетского района Томской области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что с начала 2023 года на территории Томской области зарегистрировали 23 происшествия на воде. По данным поисково-спасательной службы региона, погибло 17 человек. Шестерых удалось спасти, в том числе одного ребенка.

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