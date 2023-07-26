«Разведчика могли подобрать мирные»: жительница Томской области рассказала, что ее супруг не выходит на связь с мая

Андрей Шпигер. Фото: Telegram-канал «Красный обоз Томск – фронту»

Жителя деревни Кисловка Томской области Андрея Шпигера мобилизовали осенью 2022 года. Мужчина попал в зону проведения специальной военной операции – в Луганскую народную республику. С конца весны 2023 года он перестал выходить на связь с родными. Об этом «Комсомольской правде – Томск» рассказала жена бойца Елена.

«Я дозвонилась до командира батальона части, в которой был мой муж. Он мне сказал по телефону, что на данный момент Андрея считают пропавшим», - поделилась женщина.

Елена обратилась в местные паблики, чтобы распространить информацию и скорее отыскать своего супруга. В посте она указала особую примету Андрея: на указательном пальце левой руки у него отсутствует верхняя фаланга.

«Андрей Александрович Шпигер. Позывной «Фриц». 1984 г.р. Родом из д. Кисловка. Мобилизован 27 октября 2022 г. из Томска. Служил в 30-ой бригаде, в подразделении «Мохнатого». Разведчик», - написали в Telegram-канале «Красный обоз Томск – фронту».

В посте отдельно обратились к воинам-землякам, которые сейчас находятся в ЛНР. Бойцов, знакомых с Фрицем, попросили связаться с администраторами канала.

Фото: аккаунт Андрея Шпигера в сети "Одноклассники"

Жене военного также удалось связаться и с сослуживцем Шпигера. Молодой человек последним общался с Андреем, выполняя вместе с ним боевое задание.

«Этот парень сейчас находится на лечении, ему жена сообщила, что я ищу мужа. Боец мне сказал, что, скорее всего, Андрей где-то у мирных жителей, так как он отполз от него на большое расстояние», - рассказывает изданию Елена Шпигер.

Раненого бойца нашли свои и эвакуировали в госпиталь. Андрея рядом с ним не обнаружили. По словам кисловчанки, она надеется, что ее мужа подобрали жители одного из мирных поселков, и сейчас они его выхаживают.

«Как с ними связаться, я не представляю. Молюсь, чтобы он был живой. Надеюсь, все обойдется, мы его найдем», - сказала Елена.

Жительница Томской области уточнила, что последний раз Андрей выходил на связь 10 мая 2023 года. Тогда он находился в районе Сватово.

Добавим, волонтерская организация «Красный обоз Томск – фронту», первой рассказавшая историю Елены и Андрея, не только распространяет важную информацию об СВО, но и доставляет на передовую гуманитарные грузы. В настоящий момент формируется уже четвертый «обоз». Любой желающий может оказать посильную помощь, написав администраторам паблика.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в областном центре завершились поиски 18-летнего Ильи Астраханцева. Молодой человек найден живым.

Читайте также «Сверху завис коптер, мы залегли»: разведчик из Томской области рассказал, как получил сквозное ранение в ЛНР