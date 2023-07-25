В Томске завершены поиски пропавшего 18-летнего парня

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Томской области

В Томске нашли живым 18-летнего парня, который 23 июля 2023 года ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Об этом сообщается в телеграммной-канале томского поискового отряда "Лиза Алерт".

Напомним, ориентировке на поиск 18-летнего Ильи Астраханцева была опубликована 24 июля. Парень ушел в неизвестном направлении 23 июля.

Во вторник, 25 июля, волонтеры сообщили, что томич был найден живым.

"Астраханцев Илья Николаевич найден, жив! Благодарим за участие в поиске и распространение информации", - говорится в сообщении.

Где все это время находился молодой человек - не сообщается.