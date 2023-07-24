«Сверху завис коптер, мы залегли»: разведчик из Томской области рассказал, как получил сквозное ранение в ЛНР

После лечения боец едет на Родину в Верхнекетский район, чтобы жениться. Фото предоставлено героем публикации

Бойцы из разведбатальона разделились на 3 группы и выдвинулись на задание. Нужно было закрепиться на горе. «Первая тройка проскочила, а над нам коптер завис, мы залегли», - вспоминает житель Томской области, участник СВО с позывным Чех. Через 20 секунд метрах в 15 от парней лег первый снаряд. «Потом дрон поднялся выше, под него зашел второй. Я посмотрел – на нем красная точка», - продолжает делиться разведчик с журналисткой «Комсомольской правды – Томск».

Следующий прилет был совсем рядом – метрах в 5 от бойцов. Все остались живы, однако трое получили ранения, в том числе Чех.

«Мне попало в ногу навылет. До нуля нас эвакуировали. Потом привезли в Сватово, и пошли госпиталя дальше. Предпоследний был в Белгороде, теперь в Новосибирске, где сейчас лечусь. А первая наша развегруппа тогда до цели пошла», - рассказывает боец.

Чех с сослуживцами в зоне проведения спецоперации

В зону боевых действий 38-летний житель Верхнекетского района попал в начале января 2023 года. За несколько месяцев до этого мобилизовали лучшего друга Чеха, за компанию с ним он тоже отправился на СВО - добровольцем. Парень уже имел военную подготовку, так как в юности проходил срочную службу в железнодорожных войсках.

«В учебке в Чебаркуле нас 2 месяца обучали как мотострелков штурму, прикрытию бронетехники. Затем я попал в Луганскую область, в разведбат. Там кого куда разбросало, друга моего в другое место направили», - рассказывает военный.

Это был первый опыт участия Чеха в боевых действиях. Молодой человек признается, что в зоне СВО все оказалось именно так, как он себе представлял. Больше всего парня впечатлила работа пехотинцев.

«Они постоянно копают под обстрелами на передке, им точно надо героев давать. И саперы тоже. Я в дозоре стоял, контролировал, чтобы враг не подошел. И вот как раз саперы у меня перед носом работали, практически на линии соприкосновения», - поделился Чех.

Отдельно он рассказал о бойце, которого в батальоне называли самым смелым их всех.

«У нас водитель вообще красавчик! Многие в поселок заезжать отказывались, так как там по бокам минные поля, а дорога конкретно простреливалась. Лишь один парень из пехоты туда постоянно ездил. На него и гранаты скидывали, и все, но он долетал, куда надо, и быстро назад. Крайний раз ему в висок осколок прилетел, но эвакуировали живого», - рассказывает военнослужащий.

Фото предоставлено героем публикации

Чех признался, что, оказавшись в зоне боевых действий, он стал больше, чем раньше, ценить жизнь во всех ее проявлениях. Очень захотел жениться.

«Там я остро осознал, что у меня, как говорится, ни ребенка, ни котенка. Хочется успеть оставить продолжение. Со своей невестой Аленой я познакомился около 2 лет назад. Предложение сделал по телефону, она сразу согласилась. Но пока мы так и не виделись», - признается разведчик.

По словам бойца, еще в мае он должен был приехать в родной поселок на собственную свадьбу, но отпуск перенесли из-за очередного наступления. Своих родных и возлюбленную парень не видел уже 9 месяцев.

Сейчас доброволец идет на поправку, выписаться из госпиталя он планирует через неделю-другую. По приезду домой молодой человек сразу будет праздновать свадьбу.

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