«Передумал, но не смог залезть обратно»: подруга упавшего с балкона жителя Томска рассказала, что парень не хотел умирать

Соседка погибшего показала предположительное место его падения с высоты Фото: Анна Ковалёва

Очередная резонансная трагедия всколыхнула город: накануне ночью, 20 июля, с балкона 9 этажа дома №3 по улице Котовского упал парень. Как рассказала журналистке «Комсомольской правды – Томск» приятельница погибшего, молодого человека звали Артем. Он учился в Томском политехническом университете.

Девушка призналась, что возмущена многочисленными комментариями, которые разместили в сети подписчики местных пабликов. Многие из них, узнав об инциденте, обвинили погибшего в чрезмерном увлечении гаджетами, в замкнутости и неспособности делиться проблемами с близкими. При этом комментаторы не были знакомы с умершим и не владеют информацией о случившемся.

Фото: Анна Ковалёва

«Наш друг Артем был очень веселым, энергичным и умным парнем, учился в ТПУ на геолога. Он никак не был зависим от гаджетов. Вчера мы разговаривали с ним, когда он грустил. В комментариях пишут: «Нужно делиться с друзьями, тогда и не будет таких ситуаций», но это не всегда так», - сказала Екатерина Варлакова.

Девушка уточнила, что у парня действительно была проблема, ею он открыто поделился со знакомыми. Они вместе обсуждали пути выхода из сложившейся ситуации. Смерть Артема стала для его окружения большой неожиданностью. «Мы не понимаем, как это случилось», - призналась Екатерина. Она также поделилась подробностями рокового падения молодого человека с высоты. По словам девушки, их общие друзья видели, что Артем несколько минут висел, ухватившись за перила балкона 9 этажа.

Фото: Анна Ковалёва

«Наши подруги утверждают, что он передумал или даже с самого начала не хотел умирать, но не смог залезть обратно. Со слов присутствовавших на месте событий, полиция и все приехавшие спецслужбы не смогли помочь Артему. Друзья бегали и на самом деле переживали за него», - делится девушка.

Собеседница издания говорит, что у знакомых погибшего парня осталось много вопросов к спецслужбам.

«Разве нельзя было что-нибудь придумать - подложить что-то мягкое, выломать дверь, залезть через соседний балкон?», - сказала Варлакова.

Фото: Анна Ковалёва

Журналистке удалось пообщаться и с соседкой упавшего с балкона парня Наргизой Эседовой. Девушка рассказала, что прошлой ночью слышала недолгий мужской крик, однако не придала ему особого значения.

«Я не обратила на это большого внимания из-за того, что здесь у нас часто кто-то за окном шумит, дело привычное. Сложно было понять, что происходит именно такая ситуация, хотя я сама живу рядом, на 8 этаже. Только в середине наступившего дня мне сообщили о случившемся знакомые», - рассказывает Наргиза.

Девушка с настороженностью показала место под окнами своего дома, где она обнаружила поле трагедии большое красное пятно. Томичка считает, что это вполне могут быть следы падения человека с высоты, поэтому теперь она боится ходить по привычному маршруту.

Фото: Анна Ковалёва

«Здесь какое-то пятно красное. Можно было бы подумать, что это гранатовый сок, но видны еще фрагменты чего-то - как будто куски мяса. И рядом валяется ремешок от часов. Лично мне страшно», - прокомментировала Наргиза.

Фото: Анна Ковалёва

Добавим также, что у разбившегося студента, по словам его подруги Екатерины, остались родители и брат. Как раз с ним Артем проживал в злополучной многоэтажке на Котовского.

Фото: Анна Ковалёва

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