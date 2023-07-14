Пенсионерка выпала из окна дома на Академическом проспекте в Томске

На месте трагедии работают следователи
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Из окна дома на Академическом проспекте, 15, в Томске выпала 65-летняя женщина. В СК Томской области сообщили журналисту «Аргументы и факты – Томск», что она погибла. ЧП произошло сегодня, 14 июля. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства.
Ранее в соцсетях появлялась информация, что возле этого же дома лежим накрытое тело 11-12-летней девочки. Сообщается, что это неправда.
Напомним, что в ДТП в Кожевниковском районе погиб мужчина.