Пенсионерка выпала из окна дома на Академическом проспекте в Томске

На месте трагедии работают следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из окна дома на Академическом проспекте, 15, в Томске выпала 65-летняя женщина. В СК Томской области сообщили журналисту «Аргументы и факты – Томск», что она погибла. ЧП произошло сегодня, 14 июля. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

Ранее в соцсетях появлялась информация, что возле этого же дома лежим накрытое тело 11-12-летней девочки. Сообщается, что это неправда.

Напомним, что в ДТП в Кожевниковском районе погиб мужчина.