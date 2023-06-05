В Томске опубликовали памятку об опасности открытых окон для маленьких детей

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Томичам напоминают, что открытые окна представляют смертельную опасность для маленьких детей. Как сообщила пресс-служба мэрии, в 2023 году уже были случаи падения детей из окон.

«В большинстве случаев причиной падения стали незакрепленные москитные сетки, на которые опираются дети. В связи с этим ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами. Ручки на окнах стоит заблокировать так, чтобы ребенок не смог открыть их», — говорится в сообщении.

В мэрии сделали памятку для родителей, чтобы уберечь ребенка от несчастного случая. Так, металлопластиковые окна в доме должны быть оборудованы специальными устройствами, которые блокируют открывание окна.

На подоконники лучше поставить предметы или цветы, которые будут закрывать прямой доступ к окну. При проветривании комнаты детей лучше перенести в другое помещение.

Данные рекомендации могут помочь родителям уберечь жизнь и здоровье своих детей.