«Твой папа не вернется»: девочке из-под Томска предрекли гибель отца на СВО

Спецназовец Иван Борковский погиб в декабре 2022 при выполнении боевого задания. Фото: аккаунт ВК "Жены героев. Томская область"

До злополучного декабря 2022 года у Екатерины Борковской была полная, счастливая семья: муж, дочка и сын. Когда женщине сообщили по телефону о гибели любимого на СВО, она машинально положила трубку. Не принимала действительность. О трагедии своей семьи вдова рассказала журналистке «Комсомольской правды – Томск».

Фото: аккаунт ВК "Жены героев. Томская область"

Муж жительницы деревни Кисловка Иван в 2015 году проходил срочную службу в Хабаровске. Однако молодой человек был уверен, что не подходит для частичной мобилизации. Считал, что сначала призовут тех, кто имеет очень хорошую подготовку.

Фото: аккаунт ВК "Жены героев. Томская область"

На удивление Борковского, 24 сентября в квартиру позвонили. Ивану вручили повестку, с которой уже на следующий день он явился в военкомат.

«Вместе с детишками мы провожали мужа на вокзале 27 сентября. Ваня просил не реветь, говорил, что вернется и все будет хорошо. На тот момент 5-летняя дочка привыкла за 2 года, что папа часто на вахте, так что ей сказали, что он просто едет на работу», - вспоминает женщина.

Через несколько дней после отъезда Ивана произошла странная ситуация. Его дочь Ангелина рассказала бабушке: «Ко мне на вокзале неизвестная тетя подошла и сказала: «Папа-то домой больше не вернется». Семья так и не знает, что за женщина напророчила семье горе.

Полтора месяца Иван Борковский был в учебной части в Екатеринбурге, оттуда присылал сообщения каждые 2 недели. После того, как отправился на Донбасс, стал выходить на связь значительно реже.

Фото: аккаунт ВК "Жены героев. Томская область"

«Он ничего не рассказывал о службе. Знала только, чтобы попал в спецназ. Первое задание у них было в ноябре. 15 декабря мы последний раз пообщались по видеосвязи. Ваня сказал: «Береги себя и детей, я вас очень люблю». Если бы я знала, что это станет напутствием на всю мою жизнь», - делится Екатерина.

23 декабря кисловчанка отвела детей в сад и находилась дома. Позвонили из Новосибирска – из 24 отдельной бригады специального назначения, в которой служил Борковский. Женщина не поверила словам, которые она услышала в трубке: «Ваш муж погиб».

«Я сразу сбросила вызов, не могла воспринять такую информацию. Позвонила маме, она пришла, стала откачивать меня успокоительным. Потом она туда перезвонила и поговорила. Только в январе, когда привезли мужа, простились, я перестала принимать лекарства. Похоронили его в Воронино на аллее славы», - говорит вдова.

Сослуживцы Ивана рассказали Екатерине, как оборвалась его жизнь. По их словам, весте с другими военными парень ехал на боевое задание и попал под обстрел.

«Ребята из другого отряда узнали, что там противник, и пытались сообщить парням, чтобы ехали обратно, но не смогли им дозвониться, не успели передать информацию», - пояснила жительница Томской области.

Сегодня Екатерина учится жить по-новому, взяв всю ответственность за семью на себя.

Фото: проект "Народного фронта" - фотовыставка "Жены героев"

Женщина говорит, у нее есть отличная мотивация – дети. Они же - продолжение мужа. Екатерина часто вспоминает, как Иван прослезился, впервые услышав от сына «папа».

Фото: аккаунт ВК "Жены героев. Томская область"

«Малышу еще нет 3 лет, но он уже все понимает. Когда мы приезжаем на кладбище, говорит: «к папе пришли». Ну а дочь вообще готова там прописаться. Сейчас я ее пытаюсь туда часто не возить, ведь она к папе прямо привязана была: росла, и он постоянно рядышком», - поделилась вдова бойца.

Фото предоставлено Екатериной Борковской

Екатерина добавила, что ее супруга, младшего сержанта Ивана Владимировича Борковского, посмертно наградили Орденом Мужества.

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