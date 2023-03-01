Систему повышения безопасности авиационных беспилотников создадут в Томской области на базе ТГУ

Фото: пресс-служба АО "Глонасс"

В Томской области создадут беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным зрением. Их внедрение повысит безопасность, доступность воздушного пространства для беспилотников с помощью установки система “Эра-Глонасс” и расширит прозрачность применения. Ведомства смогут получать информацию о полётах дронов и точные координаты беспилотников. В случае чрезвычайной ситуации, их местоположение передадут в экстренные службы.

Соглашение подписали 28 февраля губернатор региона Владимир Мазур, ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский и генеральный директор АО "Глонасс" Алексей Райкевич. Подобных технологий в России пока нет.

По словам ректора вуза, для учебных заведений это огромная возможность приложить усилия и компетенции для разработки моделей. Для региона создание системы станет хорошим толчком к подготовке кадров в отрасли и стать лидером.

Тестировать и разрабатывать технологии начнут на площадке ТГУ. В ближайшее время опубликуют дорожную карту проекта. Результаты планируют представить летом 2023 года.

Напомним, томские ученые и художники завершили экспедицию на Васюганские болота.