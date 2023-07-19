«Ребенок лежал как живой»: жители Молчанова Томской области рассказали о девочке, которую насмерть сбило такси

Даше Вахитовой было 16 лет. Фото предоставлено Ираидой Зайцевой

12 июля в ритуальном зале в Молчаново собралось непривычно много подростков. Они несли цветы 16-летней Дашей Вахитовой, которую сбил таксист. Водитель не остановился, когда 2 подружки переходили дорогу по пешеходному переходу. Одна девочка проскочила в последний момент, вторую проволокло несколько метров после столкновения. О смертельной трагедии журналисту «Комсомольской правды – Томск» рассказали знакомые погибшей.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

«Девочки после прогулки направлялись через дорогу к магазину, чтобы купить мороженое. Не ожидали, что машина не затормозит. О ДТП я узнала из соцсетей практически сразу. До сих пор не верится, ведь я Дашу до последнего видела», - делится учитель физической культуры Молчановской СОШ №2 Елена Леонидовна Семенова.

В жизни Дарьи Вахитовой учительница физкультуры была особым человеком – тем, кто готовил ее к поступлению в томский вуз. Девушка мечтала о такой же профессии. С 3 класса усердно занималась в волейбольной секции, еженедельно посещая по несколько тренировок.

Фото: издание molchanovonews.ru

«Вначале была робкой, а потом стала очень целеустремленной. Последний год она прямо настроилась на спортфак. Не боялась нагрузок, прогрессировала. Дарья сейчас при выпуске была бы лучшим игроком в команде района», - говорит Елена Леонидовна.

Даже на костылях, после недавней операции, учительница пришла на церемонию прощания с Дашей. «Лежит ребенок как живой», - делится жуткими впечатлениями Семенова. Как смогла, она постаралась поддержать маму погибшей – женщины близко общалась, вместе ездили на соревнования, в которых участвовала юная спортсменка.

«Когда я пришла, Олеся Салиховна стала прямо говорить, говорить, ей хотелось выговориться. Повторяла слова, потому что у нее крутилось перед глазами - как дочь готовилась к поступлению, как дети позвонили и сообщили о случившемся, как не верится. Будто сама не своя была. Вся, бедненькая, опухшая», - рассказывает Елена Леонидовна.

Учительница физкультуры добавляет, что и одноклассники на прощании были в слезах. Дашу любили, потому что она никогда ни с кем не конфликтовала, была душой компании. Буквально недавно, в июне, они все вместе благополучно проводили время в спортлагере.

Воспоминаниями о девочке поделилась и учительница начальных классов Ираида Борисовна Зайцева. Много лет назад ее сын погиб под колесами автомобиля на той же трассе, поэтому боль утраты женщина ощутила особенно остро.

Ираида Борисовна Зайцева, учительница начальных классов. Фото предоставлено Ираидой Зайцевой

«Таких детей, как Даша, не забудешь, сколько бы ни было учеников. Она мне запомнилась всегда опрятно одетой, аккуратно заплетенной. Была хорошисткой. Мы ей доверяли участие в конкурсе чтецов, девочка могла проникновенно прочесть стихотворение, чтобы дошло до слушателей», - вспоминает Ираида Борисовна.

По ее словам, Даша умела любить, принимать любовь и делиться ею. Часто улыбалась, не обижалась по пустякам.

«С ней всегда можно было договориться. Последний год девочка училась в другой школе, но, где бы меня ни встретила, с распростертыми руками кидалась и обнимала. Светилась, все время говорила: «Как я соскучилась», - призналась Ираида Борисовна.

Директор школы №2 села Молчаново Оксана Анваровна Трей тоже рассказала о подростке.

«Мне позвонил муж и сообщил об аварии. Я сама мать, и для меня это было шоком. У Даши я вела историю в 5 классе. Девочка была очень спокойная, надежная, любознательная, добросовестная, отзывчивая. Братик у нее остался, к нам в 1-й класс идет», - рассказала женщина.

Как признались близкие погибшей девочки, трагедия продолжает стоять у них перед глазами - еще не прошло достаточно времени для полного осознания утраты.

Фото: издание molchanovonews.ru

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Томск» рассказала, что в момент ДТП таксист вез пассажиров в Каргасок. По информации регионального УМВД, водителем оказался 45-летний житель села Новоюгино. Как уточняло издание molchanovonews.ru, за рулем мужчина находился трезвым. По факту ДТП со смертельным исходом возбудили уголовное дело.

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