В Молчаново Томской области таксист насмерть сбил 16-летнюю девушку

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томской области в селе Молчаново в страшной аварии погибла 16-летняя девушка. Несовершеннолетняя скончалась на месте, сообщает местное издание села molchanovonews.ru.

Уточняется, что за рулем автомобиля был таксист. Мужчина был трезвым и вез по заказу пассажиров. В это время 16-летняя девушка перебегала дорогу, после чего и произошло ДТП.

Как пишут на местном сайте, несовершеннолетняя училась в школе и была активисткой в классе. Погибшая занималась спортом и строила планы на жизнь. В тот вечер она возвращалась домой.