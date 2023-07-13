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НовостиОбщество13 июля 2023 6:27

В Молчаново Томской области таксист насмерть сбил 16-летнюю девушку

Несовершеннолетняя скончалась на месте
Ксения Высотина

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томской области в селе Молчаново в страшной аварии погибла 16-летняя девушка. Несовершеннолетняя скончалась на месте, сообщает местное издание села molchanovonews.ru.

Уточняется, что за рулем автомобиля был таксист. Мужчина был трезвым и вез по заказу пассажиров. В это время 16-летняя девушка перебегала дорогу, после чего и произошло ДТП.

Как пишут на местном сайте, несовершеннолетняя училась в школе и была активисткой в классе. Погибшая занималась спортом и строила планы на жизнь. В тот вечер она возвращалась домой.