«Разряд прошел через голову и сердце»: сестра погибшей от удара молнии жительницы Кожевникова поделилась деталями трагедии

Насте Сергеевой было всего 17. Фото предоставлено Руфой Козураевой

Молния попала в голову и прошла через сердце 17-летней волейболистки Насти Сергеевой из села Кожевниково. Когда девушку доставили в больницу, врачи обнаружили у нее редкий пульс, но помочь уже ничем не могли. Подробности страшной истории журналистке «Комсомольской правды – Томск» рассказала двоюродная сестра погибшей Руфа Козураева.

Настя Сергеева и Руфа Козураева. Фото предоставлено Руфой Козураевой

«Сейчас в пабликах появились сплетни вокруг нашей трагедии. Многие пишут в комментариях, что телефон был при Насте. На самом деле неправда, мобильник находился в машине, она стояла без него. Просто некоторые считают, что именно из-за телефона в нее попала молния. Хочется развенчать дурацкие мифы», - говорит Руфа.

Напомним, вечером 11 июля Анастасия со своим парнем Андреем и еще одним другом возвращались с рыбалки. По дороге домой их машина забуксовала. Как рассказывает сестра погибшей, на помощь ребятам быстро приехал отец возлюбленного девушки, который проживает в минуте езды от места происшествия. Затем подоспел еще один общий знакомый.

«Неправильно пишут в сети, что никто не слышал молнии и не видел удара. Не заметил этого только Андрей, который был в машине, пытаясь вытащить ее из ямы. А их друг как раз увидел вспышку и услышал звук, даже закрыл свое ухо, потому что было сильно громко. Они сразу взяли на руки упавшую Настю и повезли в больницу», - делится деталями произошедшего Руфа Козураева.

Сестре Анастасии сразу же позвонил молодой человек, который помогал доставать забуксовавшую машину. Он попросил Руфу срочно сообщить о случившемся родителям несовершеннолетней. Сначала девушка неверно поняла ситуацию, подумав, что молния ударила в автомобиль.

«Я сообщила родителям Насти, что разряд попал в машину, сестра находится в больнице. Они тоже неправильно поняли, подумав, что не все так ужасно. Мама разговаривала обычным голосом, уточняла, где дочь – в скорой или в реанимации. Потом я от того же друга узнаю, что все, Настю увозят в морг», - делится девушка.

По словам Руфы, последние минуты своей жизни ее сестра прожила рядом с любимым человеком. С Андреем они встречались год и 8 месяцев. Осенью парень собирался в армию, а после - пара планировала совместное будущее.

«Он не мог поверить в смерть Насти. Когда в больнице молодому человеку сказали, что она умерла, он плакал», - уточнила девушка.

Фото предоставлено Руфой Козураевой

В момент трагедии Руфа, которая была очень близка с сестрой, находилась в Томске. Узнав по телефону о случившемся, она была шокирована, ведь по статистике поражения молнией случаются крайне редко.

«Следователь сообщил Андрею, что удар был в голову и прошел через сердце. Из-за этого я, конечно, понимала, что ничего и не помогло бы. Да, сначала был редкий пульс, но, как я прочла в интернете, шанса вообще нет. А если бы врачи и помогли, человек остался бы никем, ведь молния сжигает организм», - говорит жительница Томской области.

Сестра Анастасии считает, что ситуацию усугубило отсутствие возвышенностей на той территории, где в злополучный вечер забуксовал автомобиль ребят. Как рассказывали Руфе, местность была открытая, без деревьев, рядом находилась река. Обстоятельства усиливали вероятность попадания молнии в стоящего у воды человека.

«Тело Насти 2 дня не отдавали, потому что делали вскрытие в селе Мельниково Шегарского района, там находится морг. За это время родители очень-очень много страдали, плакали. Не видели своего ребенка. После поминок начали приходить в себя. У них еще остался старший сын Никита, ему 22», - говорит девушка.

Руфа отметила, что после случившегося подавленным горем близким Насти было больно читать чушь, которую написали о девочке хейтеры в сети.

«Нелепую ерунду понаписали тролли, которые не были знакомы с сестрой. Настя не пила, не курила, по ее фотографиям даже видно, что милая девочка. Она была правда замечательная, ничего плохого никому не делала. Но природа так распорядилась. Еще некоторые утверждали, что на снимках другой человек, но фото действительно моей сестры», - говорит Козураева.

Настя Сергеева. Фото предоставлено Руфой Козураевой

Руфа также рассказала, что Настя Сергеева уже несколько лет серьезно занималась волейболом, участвовала в различных соревнованиях и часто получала награды.

«У нашей спортсменки абсолютно никогда не было проблем со здоровьем - ни с сердцем, ни с нервной системой. Все было хорошо, и жизнь впереди. Хотела поступать на юриста или на педагога. Строила много планов. Мне обидно, что у Насти не было выпускного, ЕГЭ, ничего такого в жизни она практически не успела повидать, потому что только перешла в 11 класс», - поделилась Руфа.

Фото предоставлено Руфой Козураевой

Девушка добавила, что последний раз виделась с двоюродной сестрой ровно за неделю до ее гибели - 4 июля.

«Мы были у меня дома с ее подругой и общались, так просто посидели, поговорили. А потом она ушла, навсегда, совсем безобидным ребенком», - поделилась Руфа.

Фото предоставлено Руфой Козураевой

Девушка добавила, что похороны Насти Сергеевой прошли в селе Кожевниково в пятницу, 14 июля.

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