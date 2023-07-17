«Чуть не стала инвалидом»: титулованная королева красоты из Томска могла остаться без ноги

Модель видела кости и мясо на собственной ноге. Фото предоставлено героем публикации

Томичка Ольга Каратыгина - победительница многих конкурсов красоты, Miss Tourism Queen International. Для девушки, привыкшей получать море комплиментов, стала сильным ударом необходимость сесть в инвалидную коляску. Жуткую историю о том, как Ольге чуть не ампутировали сгнившую ногу, она рассказала «Комсомольской правде – Томск».

Фото предоставлено героем публикации

«Одно время я жила в Анталии. На нашей охраняемой территории было несколько выходов. Как-то вечером я пошла гулять с собаками и начала выходить из той двери, которой раньше никогда не пользовалась. А там торчал железный ржавый штырь – ограничитель, он воткнулся мне на сантиметр рядом со ступней», - начала рассказ модель.

Сначала девушка подумала, что ничего страшного не произошло, решила отправиться в бесплатную клинику. Мужа не было дома, его знакомый взял в больнице инвалидную коляску и привез девушку к врачу.

«Доктор зачем-то мне наложил гипс на ногу. Хотя даже я знаю, что так нельзя, рана должна дышать. Мне сказали, что попала инфекция, дали антибиотики, чтобы колола их 3 дня, и через 2 суток надо было показаться. В больницу лечь не предлагали», - говорит томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Обратно Ольге пришлось в прямом смысле слова скакать на одной ноге. Дома у девушки поднялась температура 40 градусов. Томичка лежала и переживала, что некому следить за ее состоянием. Нога уже не сгибалась.

«Я поняла, что что-то точно не то, когда уже в паху воспалились лимфоузлы, до колена все покраснело. Через день я смотрю, из-под этого гипса сейчас пальцы как будто лопнут. Беру его раскрываю, а там кусок мяса вместо ноги! Все разбарабанило, облезло, чуть кожи бордовой оставалось», - делится модель.

Приехал супруг Ольги и срочно повез ее в платную больницу, которая находилась неподалеку от дома. По словам томички, врач, увидев ее ногу, воскликнул: «О Боже, как такое возможно? Сейчас будем спасать не ногу, а жизнь!». Доктор пояснил, что из-за гипса кислород не поступал к тканям, и они начали отмирать.

Фото предоставлено героем публикации

«Как начали муж с доктором носиться вокруг меня. Я их успокаивала: «Все будет нормально». Ввели в вену антибиотик, оставили в больнице. Самое страшное - спустя 4 дня после случившегося мне заявили, что надо ампутировать ногу. Сказали, есть лишь 1% вероятности, что получится ее сохранить», - рассказывает жительница Томска.

Ольге Каратыгиной сделали 2 операции на пострадавшей ноге. По словам девушки, сначала ей словно пылесосом выскабливали отмершие ткани – наживую, каждые 2 дня.

Фото предоставлено героем публикации

«Вот когда в вакуум одежду упаковывают, воздух высасывают, подобная технология. И я находилась с аппаратом на ноге, чтобы он наращивал новые ткани. Такая штука обычно помогает раненым быстрее заживлять травмы. Было ужасно: лежу, вижу свои кости, к которым пальцы прикреплены», - делится томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Затем у Ольги брали кожу с бедра и пересаживали ее на рану. Все прошло благополучно. Девушка считает настоящим чудом то, что при мизерном шансе ногу удалось спасти.

«Даже когда я уже вышла из больницы, жидкость еще подтекала, нога кровоточила», - добавила Каратыгина.

Фото предоставлено героем публикации

Дальнейшее восстановление пошло довольно быстро. Операцию по пересадке кожи провели 11 октября, а уже 9 ноября титулованная королева красоты без болей танцевала на Дне Рождения любимого супруга.

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