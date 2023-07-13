Молодая девушка погибла от удара молнии в Кожевниковском районе Томской области

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Томской области в Кожевниковском районе от удара молнии погибла молодая девушка. Происшествие произошло на днях, сообщает замглавы Кожевниковского района Виктор Елегечев.

По словам главы района, погибшая с другом отправилась на рыбалку за пределы села Кожевниково. Когда они возвращались обратно, машина забуксовала. Самостоятельно выбраться они не смогли, обратились за помощью к знакомым. Пока машину выталкивали, девушка стояла рядом на улице.

"Девушка упала на месте. Когда приехали врачи и родители, ее доставили в больницу. Позже она скончалась", - рассказал глава района.

Уточняется, что в момент, когда пара пыталась вытащить машину из ямы, была гроза. А во время осмотра в больнице, у девушки обнаружили отметину на голове. Поэтому предполагается, что причиной смерти мог стать электрический разряд.

Читайте также: В Молчаново Томской области таксист насмерть сбил 16-летнюю девушку