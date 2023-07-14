Старейшей жительнице Томской области Ольге Матвеевой исполнилось 108 лет

Ольга Никандровна родилась в разгар Первой мировой войны. Фото предоставлено героем публикации

Ольга Никандровна Матвеева родилась в 1915 году в деревне Дубровка Зырянскомо района Томской области. Свое 108-летие женщина отметила 9 июля. О долгом и сложном жизненном пути сибирячки «Комсомольской правде - Томск» рассказал эксперт «Народного фронта», ответственный секретарь Российского исторического общества в Томской области Александр Паныч.

«Это старейший ныне здравствующий житель нашего региона. Женщина родилась в разгар Первой мировой войны. Отца запомнить не успела – Никандр Филиппов погиб на фронтах уже в 1917 году. Не смогла Ольга и отучиться в школе: в 20-е настигла разруха, потом была изнурительная работа в колхозе», - рассказывает Александр Владимирович.

Замужество и переезд

В 1934 году Ольга вышла замуж. Ее избранником стал 19-летний военный Дмитрий Матвеевич Матвеев.

«Столько парней в Дубровке было и красивых, и ладных, а мне только мой Дмитрий и нужен был. Я в нем сразу почувствовала родную душу», - вспоминает долгожительница.

Молодая пара переехала на Урал, где Дмитрий трудился на стройплощадках оборонных объектов. Ольга родила двоих детей, но они умерли еще во младенчестве, поскольку в те годы нечем было лечить заболевших.

Жуткие сороковые

Когда началась Великая Отечественная война, Матвеевы проживали в Свердловске. В июне 1941 года Ольга снова родила. Дочь Галю оставить было не с кем, а работать нужно было обязательно. Тогда сибирячка приняла решение вернуться на Родину.

«Сначала она поездом добралась до Анжеро-Судженска, а потом пошла пешком в Дубровку с маленьким ребенком на руках. Дома на долю Ольги выпало еще больше испытаний. Потребовалось заботиться также о брате-инвалиде и племянниках - их отец ушел на фронт, а мать умерла до войны», - говорит Паныч.

Потеря близких

Уже после Победы в ВОВ, в 1945 году, в Латвии погиб родной брат Ольги. С горя у матери отнялись ноги. Теперь Матвеева ухаживала еще и за ней. С тех пор и по сей день племянники называют Ольгу Никандровну «Кормилица наша».

«Еще одной тяжелой потерей стал для Ольги любимый муж. Дмитрий сражался с первых дней Великой Отечественной и без вести пропал на бескрайних полях войны. Она не верила в утрату. Близкие говорят, что, кажется, она и сейчас ждет своего Дмитрия», - делится Александр Паныч.

Ольга Матвеева так никогда больше и не вышла замуж. После войны осталась жить в родной Дубровке под Томском, устроилась в колхоз телятницей. В течение жизни сменила много разных должностей. Женщине было уже более 70 лет, когда она вышла на пенсию.

Старые, архивные фотографии Ольги Матвеевны не сохранились - сгорели при пожаре. Фото предоставлено героем публикации

Секреты долгожительства

«Говоря о причинах долгожительства, Матвеева всегда называет 2 секрета. Во-первых, это тяжелый физический труд и воля. «Никогда нельзя сидеть без дела», - советует сибирячка. Во-вторых, генетика – ее никуда не денешь», - сказал ответственный секретарь Российского исторического общества.

Александр Паныч добавил, что в семье бабы Оли, как сегодня называют близкие Ольгу Никандровну, было немало долгожителей. Ее мама умерла в 96 лет, а бабушка в 116. Сама Матвеева говорит, что поставила для себя ближайшую планку – дожить до 110 лет. «А дальше - как Бог даст», – добавляет старейшая жительница региона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала о жизни 100-летнего ветерана Владимира Осипова.

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