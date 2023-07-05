«80-летие Курской битвы»: томский участник ВОВ Владимир Осипов поделился воспоминаниями о страшных событиях

За военные заслуги в годы ВОВ томский ветеран получил более 20 наград. Фото: архив Владимира Осипова; администрация Томской области

Ровно 80 лет назад, 5 июля 1943 года, началась Курская битва, в которой советские войска разгромили 30 фашистских дивизий. 49 дней отчаянных боев переломили ход Великой Отечественной войны. Об участии в тех судьбоносных сражениях томича Владимира Осипова «Комсомольской правде - Томск» рассказал координатор проекта «Живая память Победы», эксперт ОНФ, ответственный секретарь Российского исторического общества в Томской области Александр Паныч.

«Вместе с юбилейным днем начала Курской битвы наш ветеран Владимир Осипов отмечает в 2023 году и свой 100-летний юбилей! Это легендарная личность, которых уже совсем мало осталось среди наших земляков. Осенью 1941 года 18-летний томич получил повестку – так начался его славный путь к Победе», - рассказывает собеседник издания.

Воспоминания Владимира Петровича о войне Александр Паныч подробно изложил в своей книге о томских ветеранах.

Александр Паныч и Владимир Осипов

«В октябре Владимир оказался в артиллерийском училище, а уже в феврале - на фронте. Тогда как раз сформировали 284-ю стрелковую дивизию, остатки которой после Сталинграда составят 79-ю гвардейскую. В Воронеже Осипов с солдатами попали в окружение, но офицеры смогли их вывести. В КГБ приняли своих за шпионов и удерживали почти 2 недели», - говорит Александр.

Осипова назначили разведчиком в 297-й артполк 121-й стрелковой дивизии. До конца января 1943-го бойцы находились в Воронеже. Как могли, спасались от морозов. По воспоминаниям Осипова, солдатам выдали гранаты, а также ватные брюки и полушубки, в которых и бросились в атаку. Наступали так лихо, что аж до мая бойцам ни разу не пришлось переобуться. При переходе на летнюю форму одежды не могли снять валенки – разрезали ножом. Из-за того, то несколько месяцев Владимир Петрович находился в обуви, его ног было не узнать.

«Началась знаменитая битва на Курской дуге, наш земляк участвовал в наступательных боях на Белгородско-Харьковском направлении. Во время одного из танковых сражений томич получил ранение. Его дивизия форсировала Десну, Днепр. Бойцы зашли в Краков, а также освобождали Киев, Житомир и другие населенные пункты», - уточнил Александр.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Чехословакии Владимиру Петровичу пришлось бежать километров 6 в штаб, чтобы доложить своим о наступлении танков. Затем ему выдали кадровую лошадь и отправили во 2-й дивизион передать приказ развернуть орудия. Там немцы стреляли прямо через деревню Траковице, находившуюся в 50 метрах от позиций. Когда Осипов добрался до дивизиона, рядом разорвался снаряд. Упали и боец, и лошадь. Владимир встал и побежал в штаб, даже не заметив, что его плащ-палатку залило кровью. Позже одежду упаковали, чтобы передать в один из в московских музеев.

Фото предоставлено Александром Панычем

Преследуя фашистов, Осипов дошел до юго-западных окрестностей Праги. За военные заслуги он получил более 20 наград - орденов и медалей. После разгрома гитлеровцев Владимир Петрович принял участие в первом параде Победы на Красной площади.

«Ветеран рассказал, что в составе сводного полка 4-го украинского фронта он прошел на параде прямо перед Сталиным, Ворошиловым, всем руководящим составом. Видел Жукова и Рокоссовского», - поделился координатор проекта «Живая память Победы».

На Родину Осипов вернулся в 1947 году. Более 2-х десятков лет он управлял делами в колхозе в пригороде Томска. Затем переехал в областной центр, где 33 года отработал на подшипниковом заводе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что Владимир Осипов стал кавалером медали в память о Прохоровском сражении.

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