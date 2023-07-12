Врачи-гериатры оказали помощь почти двум тысячам пожилых томичей

На приеме врач-гериатр анализирует заболевания пациента, проводит тестирование на выявление признаков старческой астении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Почти две тысячи пожилых томичей получили помощь врачей гериатров с начала этого года, подсчитали в администрации Томской области. Попасть на прием к гериатру в Томске можно в больнице №2, поликлинике №10 и городской больнице №3. Также гериатры принимают в Асиновской и Колпашевской больницах.

«На приеме врач-гериатр анализирует заболевания пациента, проводит тестирование на выявление признаков старческой астении», - пояснила главный внештатный специалист-гериатр регионального департамента здравоохранения Татьяна Бондаренко.

Также врач-гериатр составляет индивидуальный план лечения, дает рекомендации по укреплению иммунитета, а если необходимо – направляет на лечение в стационаре.

Напомним, что в восьми районах Томской области работают мобильные ФАПы.