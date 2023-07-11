«Будто вечность прошла»: томичка рассказала, как встретила дома раненого на СВО мужа-снайпера

Супруги не виделись около полугода. Фото предоставлено героем публикации; фото: проект ОНФ "Жены героев".

В начале апреля томский снайпер Константин позвонил любимой жене в Томск и признался, что попал в госпиталь. У мужчины была закрытая черепно-мозговая травма и контузия. Ранения участник СВО получал и раньше, однако настолько серьезно пострадал впервые. Около месяца боец провел в госпиталях, затем приехал домой на реабилитацию. Супруга спецназовца рассказала «Комсомольской правде – Томск», как встретилась с любимым после долгой разлуки.

Фото предоставлено героем публикации

«Ты смотришь на человека и не веришь, что он действительно стоит перед тобой, рядом, так близко. Сейчас даже говорю, и у меня мурашечки по телу. Никогда в жизни же не думаешь, что так может произойти, и, соответственно, никто к этому готов не был. Такой период разлуки и при таких обстоятельствах», - делится эмоциями Анжелика.

В конце сентября 2022 года томич подписал контракт с Министерством обороны и отправился в учебную часть. В декабре менее чем на сутки к нему приезжала супруга. После Константин оказался в зоне боевых действий на так называемых нулевых линиях.

«В начале апреля у наших парней было очень важное задание в ЛНР, при штурме муж получил ранения, лечился в Белгороде и еще в нескольких регионах России. Прилетел в начале мая, я встретила его в Новосибирске. Смотрим друг на друга и ощущаем, будто целая вечность прошла», - признается женщина.

Несмотря на то, что в Томск пара приехала около 4 часов утра, Константин решил сразу навестить свою 62-летнюю маму. Она очень ждала и даже ночью накрыла на стол. Расплакалась, увидев сына с букетом цветов.

«Затем мы отправились к сестре мужа, а на следующий день к детям. Супруг впервые повидал внучку, которая родилась, пока он был на СВО. Подарил малышке цветы, внуку машинку. Такой растроганный был, эмоциональный. И по животным соскучился. Дети сказали: «Папа, ты котов больше, чем нас, обнимаешь», - смеясь, вспоминает Анжелика.

Фото предоставлено героем публикации

Томич так и не посвятил родных в детали обстоятельств, при которых был ранен. Константин по характеру очень сдержанный человек, об СВО рассказывает только поверхностно.

«Муж бережет меня, на вопросы о боевых задачах отвечает так: «Зачем тебе это знать, для чего тебе это?». Сразу видно, что настоящий разведчик», - говорит томичка.

2 недели Константин пробыл на Родине – в отпуске по ранению. Затем проходил военно-врачебную комиссию в Екатеринбурге, куда ездил вместе с женой. Оформил реабилитационный отпуск и получил направление на санаторно-курортное лечение.

«Я к нему приезжала туда на 5 дней. Несмотря на восстановительные процедуры, у Константина пока остались проблемы со здоровьем общего характера – например, давление. Ему рекомендовали дополнительное обследование, нужно еще посетить кардиолога, невролога», - уточняет Анжелика.

Позавчера боец улетел в Екатеринбург. В столице Урала должны определить, продолжить ему реабилитацию или вернуться на СВО.

«Ситуация крайне неоднозначная. Проводила, понимая, что он в мирных условиях. Но есть страх, вдруг позвонит и скажет, что уезжает туда. Нужно дождаться определенности, так как сейчас там много парней прибывает после ранений, очереди», - делится переживаниями томичка.

Она добавила, что заметила перемены в муже после его возвращения из зоны проведения спецоперации. Если раньше, когда мужчина служил в Чечне, он относился к происходящему эмоционально, то теперь – более философски. Несмотря на свою сдержанность, Константин все-таки поделился с женой своим восприятием текущих событий.

«Он мне признался: «Тот, кто скажет мне, что там не страшно, никогда в жизни не поверю. Потому что там действительно страшно». Эти слова от моего крайне немногословного мужа для меня на вес золота, благодарна ему за откровение и прямоту», - призналась женщина.

В настоящий момент Анжелика, по ее словам, находится в подвешенном и очень тревожном состоянии. Она надеется, что в течение текущей недели прояснится, куда теперь следует вернуться ее мужу – домой на дополнительную реабилитацию или на передовую, в штурмовое подразделение.

Напомним, ранее Анжелика рассказала изданию "Комсомольская правда - Томск" о том, как ее супруг попал на Донбасс.

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